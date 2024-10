Seattle upřel oči na Benierse. Chci zpět do play off, hlásí mladík

Matty Beniers chce v sezoně zvýšit laťku pro sebe i celý tým Seattle Kraken. Vítěz Calder Trophy z roku 2023 má velká očekávání a chce se odrazit od neúspěšné sezony. Chce do play-off. Minimálně.

„Pro mě je v první řadě důležité, abych se vrátil do play-off, stejně jako pro všechny ostatní v týmu,“ řekl ve jednadvacetiletý centr. „Chci být někým, kdo řídí útok a je produktivní. A taky pokračovat v dobré defenzivní práci.“

Kraken skončil v minulé sezoně na šestém místě v divizi a nepostoupil do play-off. To vše poté, co Kraken zažil velmi dobrý předchozí ročník.

Beniersova cesta se ubírala podobným směrem. V minulé sezoně nasbíral 37 bodů v 77 zápasech, což je méně než 57 bodů v 80 duelech v jeho tažení v kampani předchozí.

„V týmu došlo k menším změnám, které tomu trochu pomohou,“ myslí si Beniers. „Musíme se vrátit k tomu, abychom více tvořili hru a byli trochu více propojeni jako tým. Loni jsme byli jako tým celkově trochu nespojení. Je tu spousta malých věcí, které si myslím, že se vyčistili v průběhu tréninkového kempu.“

Ve snaze být v této sezoně produktivnější přibral Beniers zhruba 10 kilo svalové hmoty, díky čemuž je silnější na puku. „Je to pro mě důležité, abych mohl mít více síly v rohu a udržet soupeře od puku,“ řekl. „Pomáhá to ale v různých oblastech. Bylo dobré to pocítit a zvyknout si na to, hlavně když se chodí do rohů. Jen je třeba v tom pokračovat a dál na tom stavět.“

Beniers bude potřebovat, aby se mu sezona v ofenzivě vydařila, a pomohl tak Seattlu k návratu do play-off. Kraken mu věří, co s dvojkou draftu 2021 podepsali sedmiletou smlouvu na 49,98 milionu dolarů.

„Hodně to pro mě znamená, zvlášť když jsem na začátku kariéry, že do mě vkládají důvěru, že mě tu chtějí na další roky,“ řekl Beniers. „Jsem za to nesmírně vděčný a klade to na mě větší tlak, abych se každým zápasem zlepšoval."

„Matty je vynikající hráč, má rychlost, šikovnost a houževnatost,“ podotkl ještě trenér Dan Bylsma.

