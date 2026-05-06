Sebevědomí, klid a velké zákroky. Dobeš píše svůj příběh v play-off

6. května 16:00Josef Potůček
Jakub Dobeš pobláznil Montreal. Český brankář září v play-off i díky práci s mentálním koučem, který se o svém svěřenci rozpovídal.
Ještě pár hodin před největším zápasem své kariéry seděl čtyřiadvacetiletý ostravský rodák na Zoomu se svým mentálním koučem Petem Fryem. Nerozebírali spolu taktiku, nepřehrávali si videa soupeřů. Nastavovali pouze hlavu. Vizualizace vítězství.
„Je úplně zamčený do zápasu,“ popisoval Fry krátce po ukončení jejich hovoru.
A přesně tak Dobeš v rozhodujícím sedmém utkání proti Tampě vypadal.
Zastavil 28 střel, dovedl Montreal k výhře 2:1 a Canadiens díky němu vyřadili favorizované Lightning. V sérii si držel fantastickou úspěšnost zákroků 92,3 procenta. Z nenápadného nováčka se během pár dní stal jednou z hvězd letošního play-off.
Za jeho vzestupem ale nestojí jen talent a reflexy.
Velkou roli hraje psychická příprava. Právě na ní Dobeš už delší dobu pracuje s Petem Fryem, specialistou na mentální koučink brankářů. K jejich spolupráci přitom původně přistupoval s nedůvěrou.
„Po prvním setkání ale věděl, že mu to může pomoct,“ říká Fry.
Důležitou postavou v celém příběhu je také trenér brankářů Marco Marciano. Ten vedl Dobeše už na farmě v Lavalu a v lednu byl přizván do NHL k Montrealu. Podle Frye měl právě on výrazný podíl na tom, že český gólman psychicky vyrostl.
„Je neuvěřitelně pozitivní. A to je pro brankáře strašně důležité,“ vysvětluje Fry. „Gólman moc dobře ví, kdy měl něco chytit. Nepotřebuje slyšet křik. Když se soustředíte na dobré věci, mozek vám začne vracet víc pozitivních momentů.“
Před zmiňovaným rozhodujícím zápasem použil Fry speciální vizualizaci. Dobeš si měl představit konec série — oslavy Montrealu a podání ruky s Andrejem Vasilevským, svým velkým vzorem.
A přesně ten moment po závěrečné siréně skutečně přišel.
„Víra rozhoduje o všem,“ glosuje Fry. „Když se hráč vidí jako elitní gólman, začne tak vystupovat, chovat se i chytat.“
Dobešovým sebevědomím je ohromená i kabina Canadiens. Kapitán Nick Suzuki po postupu přiznal, že ho zaujal hlavně přístup českého brankáře mimo led.
„Je extrémně sebevědomý. Každý den na sobě pracuje a na zápasy se připravuje mentálně opravdu důkladně,“ řekl na jeho adresu Suzuki.
A právě v play-off NHL často nerozhodují jen zákroky, ale i odolnost pod tlakem.
Jakub Dobeš zatím ukazuje, že na tuhle scénu rozhodně patří.