Seděl sám a mluvit nechtěl. Crosby a jeho Penguins kousají velké zklamání

30. dubna 14:30David Zlomek
Scéna v šatně Pittsburghu pár minut poté, co definitivně zhasly naděje na obrat v sérii, byla dle zámořských reportérů mrazivá. Zatímco se Erik Karlsson a Bryan Rust ještě dohadovali o promarněné šanci v prodloužení, kapitán Sidney Crosby seděl u své skříňky úplně sám. Za pár měsíců oslaví 39. narozeniny a v tichu vyklízející se kabiny vypadal jako muž, na kterého právě dolehla veškerá tíha nejisté budoucnosti.
Penguins padli v šestém zápase 0:1 v prodloužení a jejich velkolepý pokus o smazání třízápasového manka skončil ofenzivní impotencí. „Většinu zápasu jsme byli pravděpodobně lepším týmem,“ hlesl zklamaný Erik Karlsson. „Tlačili jsme na ně, co to šlo, chtěli jsme je zlomit, ale oni neuhnuli ani o píď.“
Realita vyřazení je pro Tučňáky o to krutější, že do play-off vstupovali jako ofenzivní monstrum. V základní části byli třetím nejlépe střílejícím týmem NHL, ale v sérii proti Philadelphii se jejich průměr propadl z 3,57 gólu na 1,83.
Obránce Ryan Shea se po zápase nebál pojmenovat hlavní problémy, jelikož podle něj se tým v klíčových momentech bál „zašpinit“ v předbrankovém prostoru. „Vůbec jsme se netlačili do brány. To byl ten největší problém a důvod, proč jsme prohrávali 0:3,“ soptil.
Pohled na individuální výkony opor jen potvrzuje Sheaova slova. Jevgenij Malkin v posledních třech zápasech, kdy se lámal chleba, nezaznamenal ani jeden bod. Sidney Crosby sice dřel, ale v celé sérii se trefil pouze jednou.
Ještě hůř dopadli střelci Anthony Mantha a Jegor Činachov, kteří od 1. ledna táhli produktivitu týmu, ale v celém play-off vyšli střelecky naprázdno. „V prodloužení jsme měli víc tutovek než za celé tři třetiny dohromady. Jenže jsme nedokázali prásknout dveřmi,“ uzavřel smutně Shea. Pittsburgh se teď musí vyrovnat s tím, že jejich sezona skončila tichem jejich největší legendy a otázkou, zda tenhle tým vůbec ještě dostane šanci na reparát.