Sedlák jde za trenérem. Pod Bednarem sázel góly a stal se šampionem!

Když přiletěla nabídka od coloradských Lavin, Lukáš Sedlák nejspíš neváhal ani sekundu. Vždyť kdo by se nechtěl pobít o místo v kádru finalisty Stanley Cupu, natož pak vyhlášené ofenzivní mašiny, co soupeře válcuje a drtí závějemi gólů. Český útočník, který za tři sezony v KHL nastřádal 121 bodů, měl ještě jednu silnou motivaci, proč klubu ze Skalistých hor kývnout. Ten důvod se jmenuje Jared Bednar.

Rok 2016.

Sedlák září v play-off AHL, farmě Modrokabátníků z Columbusu pomůže 16 body ke Calder Cupu. Stavá se třetím nejproduktivnějším mužem vyřazovacích bojů a s devíti trefami druhým nejlepším střelcem.

Ukáže i to, že je hráčem pro klíčové okamžiky. To když přihraje Oliveru Bjorkstrandovi na rozhodující gól finále proti Hershey Bears.

Během celé sezony českobudějovického odchovance opakovaně chválí muž, co režíruje triumf Lake Erie Monsters ze střídačky. Za bojovnost, poctivé bránění i produktivitu. Jmenuje se Jared Bednar.

Sedlák se následně prosadí do mančaftu Blue Jackets, byť v Columbusu nikdy nedostane pořádnou šanci. Bednar pár týdnů po zisku poháru podepisuje s Avalanche, v Coloradu nahrazuje Patricka Roye.

Teď se Sedlák s Bednarem potkají znovu. Je vysoce pravděpodobné, že si uznávaný kouč vyhlédl všestranného forvarda jako zajímavou posilu, co může ještě zkvalitnit už tak nadupanou sestavu, a dal tip generálnímu manažeru Joeu Sakicovi.

Ještě že tak, Sedláka by byla v české extralize (pardon fanouškům pardubického Dynama) věčná škoda.

Na Bednara má jen ty nejlepší vzpomínky. "Je to skvělý chlap. Na hráče má velké nároky, ale to je podle mě správný přístup. Zůstává totiž k vám otevřený a upřímný. Víte u něj na, čem jste. A to se mi líbí," pověděl pro Denver Post.

Sedlák zkrátka dobře ví, do čeho jde. Čím trenéra zaujmout, na co si dát ve své hře pozor. A tak dává jeho odchod za velkou louži – i přes skromnou gáži (800 tisíc dolarů) – logiku.

