Sedlák v NHL končí! Rozvázal smlouvu s Flyers

Spekulovalo se o tom už pár dní zpět, teď to potvrdila samotná Philadephia na tiskové konferenci: Lukáš Sedlák končí v NHL na vlastní žádost. Vrátit se má do Česka, konkrétně do Pardubic.

Dynamo zatím jeho příchod nepotvrdilo, v nejbližších dnech či hodinách by ale vše mělo být oficiálně potvrzené.

V Dynamu měl hrát původně od začátku sezony, ale pak mu přistála na stole nabídka z NHL. Sedlák tak podepsal s Coloradem a vrátil se do nejlepší ligy světa po třech letech.

Jenže...

Po třech odehraných zápasech ho poslední vítěz Stanley Cupu umístil na waiver list, odkud po něm sáhla Philadephia.

I díky marodce Flyers dostával český útočník hodně prostoru. Ve 27 zápasech posbíral osm bodů (3+5). Šanci dostával v některých zápasech také na přesilovkách a oslabeních.

Když redakce hokej.cz navštívila v listopadu utkání mezi Flyers a Islanders, Sedlák se blýskl hned dvěma asistencemi a na ledě byl rozhodně vidět!

„Momentálně jsem spokojený a šťastný," popisoval na konci listopadu v rozhovoru pro hokej.cz.

Tehdy promluvil také o své budoucnosti. „Nevím, co bude, až se vrátí všichni hráči, kteří jsou zranění. Máme šest zraněných útočníků, kteří jinak hrají v prvních dobu lajnách. Takže pak nastane nějaký boj o místo. Dávám tomu volný průběh a uvidím, jak se všechno vyvine."

Nakonec ale Spojené státy americké opustí a vrátí se do Česka. A Lukáš Sedlák by měl v extralize rozhodně zářit.

Lukáš Sedlák rozvazal na vlastni zadost smlouvu v @NHLFlyers a behem par dni se stane oficialne staronovou posilou @HCPCE, kde ma podepsany kontrakt na tri roky.



Obrovska posila pro @HCPCE na ceste za uspechem @telhcz #hockeytown #100yers https://t.co/yFQ5zFKiSz — Ondřej Chramouský (@chramousky) December 17, 2022

A s ním i celé Pardubice, které budou zase silnější... Už teď jejich sestava budí respekt a Dynamo bude chtít jediné. Titul.

Kdy oficiálně představí Sedláka? A kdy tento účastník olympijských her poprvé nastoupí?

