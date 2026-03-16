NHL.cz na Facebooku

NHL

Sedm gólů v osmi zápasech. Posila Seattlu si vystřílela novou smlouvu, jednání začínají

29. března 12:00

David Zlomek

Bobby McMann v dresu Seattlu Kraken vypadá jako úplně jiný hráč než ten, který se v Torontu trápil v rozhárané sezoně. Od momentu, kdy ho Kraken získali těsně před uzávěrkou přestupů, se devětadvacetiletý útočník stal pro tým naprostým zjevením.

V posledním zápase proti Buffalu si připsal gól a asistenci, čímž svou bilanci v novém působišti vylepšil na neuvěřitelných sedm gólů a jedenáct bodů v pouhých osmi zápasech. Když k tomu připočteme jeho statistiky z Toronta, má rodák z Alberty na kontě už 26 branek a 43 bodů v 68 utkáních, což z něj dělá jednoho z největších ofenzivních tahounů týmu.

Vedení Seattlu si je jeho formy moc dobře vědomo a podle uznávaného insidera Elliotta Friedmana už podniklo první kroky k tomu, aby si McManna pojistilo i pro příští sezony. Friedman v sobotu potvrdil, že Kraken už hráči jasně naznačil, že o něj stojí a chce zabránit tomu, aby se v létě stal volným hráčem. „Zatím to není v nějaké pokročilé fázi, ale Seattle dal jasně najevo, že se chtějí domluvit,“ uvedl Friedman. Je to logický krok, McMannovi bude v červenci třicet let a po takové střelecké explozi by po něm na volném trhu byla obrovská poptávka.

Zajímavé je i pozadí jeho odchodu z Toronta. Friedman poodhalil, že i když se o prodloužení smlouvy v dresu Maple Leafs spekulovalo, realita byla jiná. Mezi představami klubu a hráčovými požadavky na plat zela obrovská propast, kterou se nepodařilo překlenout.

Seattle tak využil příležitosti a teď na tom profituje. Krakeni sice momentálně výsledkově strádají, prohráli pět z posledních šesti zápasů a na divokou kartu ztrácejí dva body, ale právě McMannova schopnost skórovat je drží v reálné naději na play-off. Pokud se obě strany dohodnou, Seattle získá elitního střelce v nejlepších letech dříve, než ho začnou vábit ostatní kluby s tučnými nabídkami.

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.