Sedm let mezi nulami. Mrázek si vychutnává bitvu o play-off a je v historické TOP 5

Co dělal Petr Mrázek před 2 611 dny? Možná si sám nevzpomene, nicméně hokejoví statistici mu rychle pomohou. Slavil čisté konto v barvách detroitských Red Wings. A po takové době, zhruba po sedmi letech, zažívá stejný pocit ve stejném dresu i teď, po triumfu 3:0 nad Vegas Golden Knights. Nevšední událost? Nepochybně, dějiny NHL pamatují už jen čtyři delší odmlky mezi vychytanými shutouty za jeden klub. Trefíte, kdo drží rekord?

"Byl excelentní," velebil Mrázka kouč Rudých křídel Todd McLellan po čerstvé nule.

Tu předchozí si za Detroit připsal ostravský rodák 22. ledna 2018, když si na něj vylámali zuby šutéři Ďáblů z New Jersey. Tehdy připomínal betonovou zeď, nepokořen odcházel podruhé za sebou, o týden dříve proti němu neuspěli ani chicagští Blackhawks.

Nedlouho poté se poprvé v kariéře stěhoval - do Philadelphie. Právě zmínka Flyers ještě posiluje dojem, jaká už to je historie... přes sedm let, od té doby se toho událo tolik. I v Mrázkově hokejové pouti. Několikrát změnil působiště, vydělal miliony dolarů, vyhrál mistrovství světa.

A zažil mnohá zranění, vrcholy i pády. Po tom posledním, kdy se stal v Chicagu "maskovaným mužem na odstřel" a přestal za Černé jestřáby nastupovat, zamířil zpátky tam, kde to pro něj všechno začalo.

Zase čape a to si moc pochvaluje. "Ohromně mi pomáhá, že zase pravidelně chytám." Stejně tak se mu líbí role, v jaké už minulosti uspěl. Má být jedním z tahounů v boji o postup do play-off. "Tuhle část sezony mám nejradši," popisoval, poté co vymazal Vegas a oslavil 26. shutout v NHL.

První v sezoně.

Pomohl mu k němu i Dylan Larkin, když pohotově odpálil puk, který Mrázkovi propadl.

"Víme, o co hrajeme, jak si stojíme a kolik mačů zbývá. Je to strhující. Nejen pro mě, ale i pro ostatní kluky. Tahle výzva nás baví," lebedil si po skalpu Zlatých rytířů. Působí to jako dokonalé retro, jako ozvěny minulosti, kdy coby opěvovaný talent získával mezi elitou ostruhy.

Drobný rozdíl? Na zádech tehdy nosil číslo 34, teď má číslice prohozené. A stylově nastříkanou masku vystřídala ta narychlo bíle polepená.

Mrázek není první a nejspíš ani poslední, kdo podobný příběh zažívá. Možná si vybavíte nejslavnější případ, návrat Roberta Luonga na Floridu. Mezistanice? Vancouver, u Canucks dokonce dělal i kapitána. Byť neoficiálně.

Jeho čistá konta u Cats dělilo 2 950 dní. Čtvrtá nejdelší mezera.

Třítisícovou hranici v tomto ohledu pokořil Brian Boucher, s 3 064 dny na třetím fleku. Na nuly a mimořádné počiny měl čich, pamatujete si, jak u arizonských Kojotů neinkasoval pětkrát (!!!) za sebou? "Tohle už není náhoda," glosoval to český velikán Dominik Hašek.

Boucherova odmlka mezi udrženými čistými konty se každopádně váže k jinému klubu, k Philadelphii. U Letců působil hned třikrát! Plus ještě zažil samostatnou štaci na jejich farmě.

Druhé místo? Bill Ranford a 3 280 dní mezi shutouty za bostonské Bruins. Vítěz Stanley Cupu, ke kterému v roce 1990 pomohl Edmontonu tak výrazně, že v konkurenci například Marka Messiera získal Conn Smythe Trophy, mimochodem opakovaně působil také u Oilers.

Rekordmanem je s devíti lety (3 312 dní) Pete Peeters, i jeho jméno najdete, podobně jako to Roberta Luonga, mezi držiteli Vezinovy trofeje. Kuriózní maximum vytvořil na konci osmdesátých let při comebacku do Philly, u Flyers tak v NHL začínal i končil.

Napíše podobnou story i Mrázek?

