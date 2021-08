SEDMA: Gólmanská kouzla Rona Hextalla smetl ofenzivní uragán. Oilers potřetí šampióny

V dalším díle našeho seriálu o vyhrocených bitvách sedmých finálových zápasů Stanleyova poháru se přeneseme do roku 1987. Po dvou letech se ve finále opět střetli edmontonští Olejáři a Letci z Philadelphie. Zřejmě dva nejvýraznější celky této doby. Na jedné straně drtivá útočná síla Oilers a na druhé straně tvrďáci z Broad Street, jejichž hra byla založena na poctivé defenzívě a skvělých výkonech gólmana. Sérii v roce 1985 ovládli Olejáři v pěti zápasech, o dva roky později už vedla cesta k titulu skrze maximální počet zápasů.

Vyřazovací část byla pro edmontonský tým hvězd procházkou růžovou zahradou. Na cestě do finále ztratili Oilers pouze dva zápasy a v suchém triku vyhlíželi svého posledního soupeře. To Flyers se k poslednímu schůdku do hokejového nebe prokousávali o dost obtížněji. Newyorské Jezdce vyřadili v šesti zápasech, Quebec zlomili až v sedmém zápase a v konferenčním finále potřebovali šest zápasů na pokoření obhájců trofeje montrealských Les Canadiens.

Finálová série se vyvíjela dle předpokladů. Po čtyřech zápasech vedl Edmonton 3:1 a vše nasvědčovalo rychlému konci. Letci však nehodlali dát svou kůži lacino. Ve čtvrtém a pátém zápase přetlačili možná až příliš sebevědomé hráče Oilers a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Oilers do té doby nikdy neztratili sérii, ve které vedli.

„Vždy když jsme se dostali v sérii playoff do vedení, tak jsme ji doposud nikdy neztratili. Bylo nepředstavitelné, aby se proti nám uspěl tým za stavu 3:1. Skoro nemožné,“ vzpomínal Gretzky pro server Sportsnet. „Takže když jsme přišli za stavu 3:3 do šatny, tak si vzpomínám, jak jsem si pomyslel: ‚Bože můj, co to vyvádíme?‘ měli jsme přeci tuhle sérii vyhrát už před pěti dny a místo toho se teď vracíme do Edmontonu k rozhodujícímu zápasu.“

Sedmý zápas nezačal pro budoucí šampióny vůbec šťastně. Čas 1:13 a na trestné lavici se vedle sebe tísní dvě z největších hvězd týmu Mark Messier a Paul Coffey. Nabídnutou šancí dvou mužů navíc Letci nepohrdnou a Murray Craven otevírá skóre. Z brankové čáry trefuje brusli brankáře Oilers Granta Fuhra a puk se odráží do sítě. 1:0 pro Flyers.

Příhodná doba pro zrození hrdiny, který na střídačce vyburcuje povadlé spoluhráče, v kabině pronese plamenný projev a na ledě bojuje do posledního dechu.

Jenže tehdejší Oilers nepotřebovali jednoho hráče, který, obrazně řečeno, vezme tým na ramena a zavelí „pojďme na to“. Stačí se podívat na jejich soupisku. Gretzky, Messier, Anderson, Kurri, Coffey, Fuhr. Co jméno, to pojem. Šest budoucích členů hokejové Síně slávy. Oni prostě jen dál trpělivě hráli svou hru.

V osmé minutě vyrovnal Messier a do konce první třetiny se obrátil poměr střel na 18:12 pro Olejáře. V dalších dvou třetinách zařadili edmontonské ofenzivní hvězdy ještě vyšší rychlostní stupeň a zasypali Hextalla v brance Flyers sprškou střel.

„Myslím, že to posunuli ještě o úroveň výš. Na konci nás už mleli. Valila se na nás jedna vlna za druhou,“ vzpomínal Scott Mellanby, tehdejší útočník Philadelphie.

Ve druhé třetině překvapil Hextalla rychlou střelou zápěstím finský ostrostřelec Jari Kurri a uklidňující třetí gól přidal v závěrné části Glenn Anderson, když od modré prostřelil jinak skvěle chytajícího Hextalla.

Finálová série měla i českou stopu v podobě Jaroslava Pouzara. Ostřílený útočník strávil většinu sezóny v německé lize a k týmu se připojil až těsně před playoff. Ve finále odehrál tři zápasy, ale do rozhodujícího sedmého duelu nenastoupil. I tak bylo jeho jméno potřetí vyryto na slavný hokejový Grál.

Hvězdami nabitý kanadský tým získal před playoff ještě jednu zajímavou posilu. Z Minnesoty přišel zkušený švédský útočník Kent Nilsson. Pro své technické dovednosti přezdívaný „The Magic Man“ se zařadil do druhé edmontonské formace po bok Messiera a ostrostřelce Andersona. A posila to byla náramná, ve 21 zápasech vyřazovací části zaznamenal 19 bodů (6+13).

Ale zřejmě nejvýraznější postavou finále a vůbec celého playoff byl Ron Hextall. Horkokrevný gólman Flyers vyznával agresivní styl chytání a jeho časté výjezdy z branky za pukem se staly inspirací pro mnoho mladých začínajících gólmanů.

Sezóna 1986/87 byla jeho premiérová a uvedl se náramně. Získal Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře a byly to především jeho výkony ve vyřazovací části, které dotáhly mužstvo z Pensylvánie až na dohled slavné trofeje. Poslední krůček se sice nepovedl, ale i tak získal Conn Smythe Trophy určenou pro nejlepšího hráče playoff. Zařadil se po bok Rogera Croziera (1966), Glenna Halla (1968) a Reggie Leache (1976), kteří také získali tuto trofej, ačkoliv jejich tým pohár nevyhrál (v roce 2003 se k nim přidal J.S. Giguere z Anaheimu).

Philadelphie měla tehdy velmi dobrý tým. Oilers však byli ještě lepší.

„Byli nejlepším hokejovým týmem. Trochu jsme je vyděsili, ale v sedmém zápase si přišli zahrát hokej velikáni.“ (Scott Mellanby)

