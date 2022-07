Sedmnáct sezon a dost. Keith končí kariéru

Sedmnáct sezon a stačilo. Duncan Keith má za sebou oslnivou kariéru, další roky však dle zámořských novinářů nepřidá. Po sezoně strávené v Edmontonu se rozhodl dále nepokračovat. Oficiální cestou by tato zpráva měla být oznámena v nejbližších dnech.

I přes krátké působení u Olejářů bude Keith u hokejových fanoušků vždy zaškatulkovaný jako jedna z tváří úspěšné dynastie Chicaga. V Blackhawks strávil neuvěřitelných šestnáct sezon, tři z nich dokázal ověnčit Stanley Cupem.

Při triumfu v roce 2015 byly jeho výkony dokonce tak výrazné, že získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. Kromě této trofeje má doma ještě dvě olympijská zlata či dvě trofeje pro nejlepšího beka ligy.

Ke konci kariéry se toužil vrátit blíž k domovu, nakonec z toho byl Edmonton. V týmu se rozhodně neztratil, sem tam přidal nějaký bod, neocenitelný byl však jeho přísun zkušeností a vůdcovství.

I proto si ho ještě Oilers chtěli nechat, přeci jen měl ještě rok smlouvu. A zde se dostáváme k důležitému bodu. Jelikož Keith ukončí kariéru se stále ještě platným kontraktem, bude z toho pro Chicago pokuta. Právě s Blackhawks totiž v roce 2009 velkou smlouvu podepsal.

Edmontonu se tak rázem uvolní 5,5 milionu z platového stropu, zatímco Chicagu se tam tato částka přičte. Nedá se však říct, že by to Jestřábům nijak vadilo. Jdou totiž do let, ve kterých bude hlavním úkolem získávat hrůznými výkony draftové výběry. Platový strop nebude žádný problém, stačí se podívat třeba na Arizonu.

To Oilers získávají obří flexibilitu pod platovým stropem. Díky Keithovi odpadne oněch 5,5 milionu, na seznam dlouhodobě zraněných dle všeho zamíří Mike Smith a Oscar Klefbom. Edmonton by měl rázem 22 milionů k dobru.

