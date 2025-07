Šéf Oilers uklidňuje fanoušky. Termín nemám, ale s McDavidem podepíšeme, říká

V Edmontonu všichni čekají na jediné - jak dopadne vyjednávání o nové smlouvě pro Connora McDavida. Největší hvězda Oilers může od 1. července podepsat prodloužení kontraktu, ten současný mu vyprší po příští sezoně. Zatím se ale nic zásadního neděje. Generální manažer Stan Bowman však věří, že jednání brzy naberou na obrátkách.

„Connor je klíčovou součástí všeho, co tu děláme,“ řekl Bowman v rozhovoru pro stanici CHED 880. „Nemám konkrétní termín, ale čeká nás několik důležitých rozhovorů a doufám, že se nám to podaří brzy uzavřít.“

Bowman zároveň zdůraznil, že McDavidovi a jeho agentovi Juddu Moldaverovi nechal prostor po náročném finále Stanley Cupu. Edmonton padl ve finále už podruhé za sebou s Floridou a podle všech stran byl čas nechat emoce vychladnout. „S Juddem jsem mluvil několikrát už od konce sezony. Dával jsem Connorovi klid, myslím, že je důležité respektovat načasování hráče. Detaily jsme zatím neřešili, ale celkově z těch konverzací máme dobrý pocit.“

Oilers se v posledních dvou letech dvakrát probojovali až do finále NHL, ale pokaždé skončili těsně pod vrcholem. McDavid s Draisaitlem ovládli bodování play-off – oba zapsali 33 bodů ve 22 zápasech – a kapitán Edmontonu přidal i další 100bodovou sezonu v základní části. Byla to už osmá v jeho kariéře.

Na otázku, co pro něj bude nejdůležitější při rozhodování o nové smlouvě, odpověděl McDavid v červnu jasně: „Vítězství. To je pro mě největší priorita. Pokud budu cítit, že tu máme šanci znovu a znovu bojovat o Stanley Cup, pak nebude podepsání nové smlouvy problém.“

McDavidův aktuální kontrakt podepsaný v roce 2017 vynáší 100 milionů dolarů na osm let. V létě 2026 by mohl být volným hráčem. S rostoucím platovým stropem NHL, který by měl v roce 2026/27 dosáhnout až 104 milionů, se zároveň očekává, že McDavid se stane nejlépe placeným hráčem ligy. Jeho parťák Leon Draisaitl se této role ujme už letos, s ročním cap hitem 14 milionů.

