Šéf Sharks nadále odmítá přestavbu. Chce se zaměřit na posílení brankoviště

Fanoušci San Jose museli skousnout další nepovedenou sezónu. Sharks zakončili základní část středečním debaklem 0:6 proti Vegas a doklopýtali se k bilanci 21 výher, 28 proher a 7 porážek v prodloužení. Po druhém nepostupu do vyřazovacích v bojů v řadě by bylo nasnadě mluvit o potřebné přesstavbě, generální manažer Doug Wilson to ale odmítá.

Největšími slabinami stárnoucího kádru byly posty brankáře a třetího centra. "Situaci v brankovišti musíme vyřešit. Pokud se to podaří a pokud získáme schopného třetího centra, věřím tomu, že bychom měli na to postoupit zpět do play-off," řekl nečekaně sebevědomý Wilson po druhé katastrofální sezóně v řadě.

Určitým plusem je, že hůře už na tom Sharks být nemohou. V této sezóně měli jejich brankáři průměrnou úspěšnost zákroků 89,1%, což je druhé nejhorší číslo v celé NHL. Předposlední bylo San Jose v této statistice i loni, předloni dokonce až poslední.

Letošní pokus o obrození Devana Dubnyka nevyšel, mladíci Kořenář a Melničuk ještě na plnohodnotnou roli v NHL podle všeho nemají, a s přeplaceným Martinem Jonesem už Wilsonovi očividně došla trpělivost. "Musíme zvážit všechny možné cesty, jak zlepšit post brankáře. Je to důležité," zdůraznil dlouholetý generální manažer Sharks, který tak bídné časy ještě nepamatuje.

V létě bude mít Doug Wilson z čeho vybírat, bez smlouvy budou gólmani jako Philipp Grubauer, Tuukka Rask, Chris Driedger či Frederik Andersen. Další brankáři by měli být k dispozici formou výměny, ať už se jedná o dallaského Antona Chudobina či jednoho z columbuského dua Elvis Merzlikins - Joonas Korpisalo.

S tímto seznamem ještě může zamíchat karty červnový rozšiřující draft k příležitosti vstupu Seattlu do NHL, přesto je těžké představit si, že Sharks půjdou i do příštího ročníku s Martinem Jonesem v brance. Jednatřicetiletý rodák z Vancouveru patří v possledních letech k nejhorším gólmanům v lize, v posledních třech sezónách měl úspěsnost zákroků pokaždé pod hranicí 90%.

"Abyste mohl být opravdovou brankářskou jedničkou v této lize, musíte dát svému týmu každý večer šanci vyhrát. Kdybych měl hodnotit Martinovy výkony na škále od jedné do pěti, měl za sezónu příliš mnoho jednobodových a dvoubodových zápasů," dal své rozhořčení s Jonesem najevo trenér Bob Boughner. "Ale v některých zápasech mu tým vůbec nepomohl, nesvaluji to jen na Jonesyho," dodal.

Doug Wilson nevyloučil žádnou možnost, na stole je tak podle všeho i vyplacení Jonese ze zbytku jeho smlouvy.

Generálnímu manažerovi San Jose nezbývá než věřit, že útočná esa jako Hertl, Kane, Couture či Meier tým v příštích letech potáhnou, královsky placení obránci Vlasic, Burns a Karlsson nebudou pokračovat ve znepokojivě sestupné výkonnostní křivce, a Sharks seženou pořádnou brankářskou jedničku.

Jinak čekají fanoušky Žraloků vskutku neveselé časy.

