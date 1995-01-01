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Šéf Toronta vysvětloval, proč vsadil na Bobrovského: Správný hráč ve správný čas

2. července 9:00

David Zlomek

Brankář Sergej Bobrovskij v minulosti jako opora Floridy Panthers dvakrát zlomil srdce fanouškům Toronta Maple Leafs, když je vyřadil z play-off v letech 2023 a 2025. Nyní vedení kanadského klubu doufá, že jim dvojnásobný vítěz Stanley Cupu naopak pomůže dostat sužovanou organizaci na vrchol. Hned po otevření trhu s volnými hráči podepsalo Toronto s gólmanem tříletou smlouvu na 21 milionů dolarů. V brankovišti tak obnoví spolupráci s Anthonym Stolarzem, se kterým před dvěma lety v dresu Panthers zvedl nad hlavu hokejový svatý grál.

„Sergej pro nás znamená skutečnou změnu, pokud jde o stabilitu, konzistenci a odolnost,“ uvedl nový generální manažer Maple Leafs John Chayka, který do funkce nastoupil v květnu. „Jeho životopis mluví sám za sebe, dost možná nakonec bude nejlepším hráčem na této pozici v celé historii. Máme pocit, že to byl správný hráč ve správný čas, a to nejen na ledě, ale i mimo něj. Přináší mentorství, profesionalitu a mistrovskou krev.“

„Hráč kalibru Sergeje Bobrovského vysílá jasný signál, že to s posunem tohoto týmu kupředu a s návratem na správnou kolej myslíme vážně,“ dodal ještě. „Když se podíváte na celý ten obrázek, jsme dnes mnohem dynamičtějším týmem, než jsme byli před 24 hodinami.“

Pro klub jde totiž o zásadní obrat po zpackané sezoně, kdy Toronto poprvé po deseti letech chybělo v play-off. Maple Leafs nejprve vyhráli draftovou loterii a z prvního místa si vybrali Gavina McKennu, hned poté Chayka spustil masivní obměnu kádru.

Kromě Bobrovského podepsal na trhu hned čtyři útočníky: Colton Sissons dostal dvouletou smlouvu na 8,5 milionu dolarů, Jack Roslovic se upsal na dva roky za 8 milionů, Teddy Blueger inkasoval dvouletý kontrakt na 5 milionů a Zack MacEwen podepsal na dva roky za 1,75 milionu dolarů.

Tím však divoký den v Torontu neskončil. Aby Chayka uvolnil místo v přeplněném brankovišti a zároveň posílil střed pole, poslal nadějného gólmana Dennise Hildebyho spolu s volbou ve třetím a čtvrtém kole draftu do Tampy Bay Lightning výměnou za centra Nicka Paula. Ještě předtím navíc manažer vyměnil křídelníka Nicka Robertsona do Pittsburghu za volbu ve čtvrtém kole a do obrany nedávno přivedl Darrena Raddyshe.

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