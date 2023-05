Seider prahne po play-off a v rámci přípravy na novou sezonu dorazil na MS!

Klenot obrany Red Wings si jako již tradičně prodlužuje sezonu na probíhajícím světovém šampionátu. Pro německého reprezentanta je to už čtvrtý start na seniorském mistrovství světa. Vyřazovací část NHL se mu totiž stále vyhýbá, ale dle růstu Detroitu už by na start nemusel čekat dlouho.

Na draftu šel na pódium dříve než bylo skauty predikováno a dle kamerových záběrů byl i on sám pořádně zaskočen. Detroit si ale může mnout ruce, jelikož se mu tento risk stonásobně vrací. Seider získal v loňské sezoně Calder Trophy a letos měl průměr přesně půl bodu na zápas. I proto se vedení nebálo obětovat ofenzivního obránce Filipa Hronka. Odměnou byla pro německou hvězdičku nominace na světový šampionát, kam si Seider pravidelně jezdí prodloužit sezonu.

„Rozhodně jsem na šampionát nepřijel se statusem hlavního vůdce,“ řekl Seider na mistrovství světa IIHF 2023 ve Finsku a Lotyšsku. „Snažím se ale na ledě jít příkladem, aby mě ostatní mohli následovat.“

Slovy chvály nešetřili na svého spoluhráče z Detroitu ani Lucas Raymond nebo Joseph Veleno.

„Chová se profesionálně i mimo led. Stará se o sebe a své tělo, ale zároveň je zábavný a uvolněný, když s ním mluvíte,“ řekl útočník Red Wings Lucas Raymond, který též na šampionátu reprezentuje svoji zemi.

„Je to fenomenální hráč a člověk,“ svěřil se útočník Red Wings Joseph Veleno, který naskakuje za Kanadu. „Strávil jsem s ním spoustu času a bydlel jsem s ním, když jsme hráli na farmě v Grand Rapids. Je to jeden z mých dobrých kamarádů v Detroitu a rozhodně je to hráč světové třídy.“

Radost z příjezdu mladé hvězdy týmu měli i jeho krajané v národním týmu.

„Jsem si jistý, že v Detroitu jednoho dne bude kapitánem. Nemám na něj nic jiného než chválu. Když je na ledě, cítíte se bezpečně,“ řekl Nico Sturm.

Seider si svou sezonu velmi rád prodloužil a nad příjezdem ani chvíli neváhal. Raději by ovšem bojoval o stříbrný grál za mořem, na což si ovšem bude muset zřejmě ještě nějakou dobu počkat.

„Je radost si ten dres pokaždé obléct,“ řekl Seider. „Je to privilegium a je úžasné reprezentovat vaši zemi. Jsem na to hodně hrdý. Myslím, že je opravdu důležité i pro ostatní, aby viděli, že jsme ochotni přijet, i když jsme odehráli 82 zápasů v NHL a můžeme být unavení. Chci být tady a pomáhat týmu vyhrávat.“

„Raději bych ale hrál v Americe, než abych přijel na mistrovství světa. Tohle vás ale připraví na odehrání spousty zápasů v jedné sezóně NHL,“ řekl Seider.

„Chci v budoucnu dosáhnout velkého úspěchu v play-off. To je to, co se právě teď snažíme vybudovat v Detroitu a myslím, že jdeme správným směrem.“

