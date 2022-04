Seider, Zegras nebo Bunting? Představujeme tři největší adepty na Calder Trophy

Krom Stanley Cupu se v NHL uděluje i spousta individuálních trofejí. Jednou z nich je i Calder Trophy, udělovaná novináři nejlepšímu debutantovi v nejznámější hokejové lize na světě. Do úzkého výběru se dostala trojice hráčů.

Největším adeptem na zisk trofeje je detroitský Moritz Seider. V hlasování získal celkem 76 bodů a pouze tři novináři mu nedali nejvyšší počet bodů. Pokud by trofej vyhrál, byl prvním hráčem Red Wings za 57 let, kterému by se to podařilo.

Číslo šest 2019 draftu vede hned několik tzv. „rookie defensemen“ tabulek. Má nejvíce bodů (49), asistencí (43), přesilovkových bodů (21), zblokovaných střel (159) a strávil nejvíce času na ledě (23:02). Se šesti vstřelenými brankami je druhý za Martinem Fehervarem (8).

„Je pro nás obráncem na všechny situace,“ řekl trenér Red Wings Jeff Blashill. „Byl jedním z prvních mladíků, kteří chodí na přesilovky i oslabení, při hře 5 na 6 nebo 6 na 5 a hraje proti těm nejlepším z ostatních týmů. To je na mladíka hodně práce a on ji dobře zvládá. Snažíme se ho neustále posouvat dále a někdy to není jednoduché. Nabírá informace, zpracovává je a daří se mu zlepšovat se, aniž by to ovlivnilo jeho sebedůvěru nebo aby hrál nervózně.“

Ačkoliv už má debut za sebou, na druhém místě skončil forward Toronta Michael Bunting. Stále ovšem má právo na zisk trofeje, jelikož pravidla stanovují, že hráč může mít maximálně 26 let a nesmí odehrát v předchozí sezóně více jak 25 zápasů (Bunting jich odehrál 21). V hlasování získal 57 bodů (včetně jednoho prvního místa). Šestadvacetiletý rodák ze Scarborough a aktuální mistr světa získal v 79 zápasech 63 bodů, nejvíce ze všech nových útočníků. 23 branek a 40 asistencí mu společně s +27 v tabulce pravdy pak přisuzuje druhé místo.

Užší trojici uzavírá s 50 body (2x první místo) na třetím místě útočník Anaheim Ducks Trevor Zegras. Jednadvacetiletý juniorský mistr světa už si také kroutí v NHL druhou sezónu, v té minulé ale odehrál jen 24 zápasů, přesně tolik, aby splňoval podmínky trofeje. Letos v 73 zápasech nasbíral 59 bodů za 22 branek a 37 asistencí. Bodově se řadí hned za Buntinga, v počtu asistencí je třetí a v počtu branek třetí. Už na univerzitě byl brán jako jeden z nejlepších tvůrců hry s jedinečnými přihrávkami.

O Calder Trophy rozhoduje celkem 17 novinářů z tzv. Professional Hockey Writes Association. Jsou to ti, kteří píší články přímo pro NHL.com. V první fázi je zvoleno pět kandidátů, a to podle počtu bodů (10–7–5–3–1). Vítězovi je trofej předána po skončení play-off na tradičním ceremoniálu.

