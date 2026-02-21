Selänne: Porazit Kanadu i rozhodčí? Nemožné. Pronger si obratem rýpl do Finů

21. února 16:00Tomáš Zatloukal
Byl to moment, který rozděluje hokejovou veřejnost. Ne snad kvůli tomu, že by zákrok Niko Mikkoly nebyl faul, hokejka v 58. minutě skutečně zasáhla Nathana MacKinnona do obličeje. Řeší se ale okolnosti. Třeba to, že sudí zvedl ruku opožděně, až po teatrální reakci kanadské superhvězdy. Legendární kanonýr Teemu Selänne se zase ohradil proti národnosti arbitrů i porušení nepsaného pravidla, že se v takové fázi mače vylučuje jen za "vraždu". Na "Finského bleska" pak reagoval i jeho bývalý spoluhráč a další člen Síně slávy Chris Pronger.
Selänne naťukal svá slova na sociální síť X jistě v emocích.
Bylo mu líto krajanů, kteří ztratili dobře rozehraný mač, vždyť dlouho vedli 2:0, sahali po postupu do olympijského finále. Sám zlato nikdy nevyhrál, moc by ho přál současné generaci, včetně Mikaela Granlunda.
To s ním před 12 lety řádil v Soči a těšil se z bronzové placky.
Bývalý hvězdný forvard vnímal během napínavého semifinále nejednu křivdu vůči Suomi a to ve veledůležitých momentech. Sporná situace předcházela gólu na 2:2, kdy finský gólman Juuse Saros neměl klid na práci.
A tak se proti způsobu, jakým bylo utkání pískáno, ohradil: "Hádám, že je nemožné porazit najednou nejlepší hokejovou zemi na světě i kanadské arbitry. To vyloučení 90 sekund před třetí sirénou olympijského semifinále? To byl absolutní trapas."
Selänne uznal, že vyhrál lepší mančaft, zároveň dodal, že podle něj pánové v pruhovaném nectili hokejové zvyklosti: "Šlo o přísné vyloučení. Existují nepsaná pravidla pro takhle důležité zápasy... Necháváš hru plynout, nepískáš úzkostlivě, je na hráčích, aby rozhodli."
Here Nathan MacKinnon lifts Niko Mikkola’s stick into his own chin, sells it like he’s been high-sticked, and the Canadian referee calls a penalty. As a result, Canada scores the game-winner and advances to the final. This is justice and impartiality the Canadian way. pic.twitter.com/AhSKEPkjiS
— Jussi Lehtinen (@jussi_lehtinen) February 20, 2026
Trest pro Finy vadil i Gregu Wyshynskimu, známému novináři, kterému jakékoliv, i třeba jen domnělé protežování Kanady, není vůbec po chuti. Ozval se už po čtvrtfinále s Českem...
Kdekoho pak zklamal MacKinnon svým "divadélkem", kdy se úspěšně snažil vynutit si odpískání faulu. To se od borce, který má pověst správňáka, velkého profíka a týmového plejera, úplně nečekalo...
Selänne a zástup těch, co s ním souhlasili, čelili reakcím, které se většinově nesly v prostém duchu: "Byl to faul, byl! A popři to...". Debata se, jak je dnes typické, smrskla, úhly pohledu omezily. Zmiňované okolnosti se rády přešly...
Na Selänneho zaregoval i Pronger, který je po profesionální kariéře také hodně slyšet a má počet zástup příznivců. Kanadská ikona odvedla, což byl další populární trend, pozornost k pasivitě Finů: "Jen bych rád podotknul, že i ty Teemu moc dobře víš, že na takové akci nemůžeš půl zápasu jen bránit a doufat, že se nic špatného nepřihodí."
Mikkolův zákrok skutečně vyplynul ze stupňujícího tlaku, o který se postarali Prongerovi krajané. Kanaďané ukázali svou sílu i nezdolnost, prakticky od začátku od druhé třetiny byl na ledě jen jeden tým, co útočil.
Tlačil se do šancí.
A nakonec se dočkal tref. Obratu. A postupu. I díky MacKinnonovi. Svou aktivitou si vynutil faul, svým následným chováním jeho potrestání. A potrestal ho ještě jednou i osobně: vítězným gólem.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.