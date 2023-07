Sen se stal realitou. DeBrincat je z výměny do Detroitu nadšený

Návrat domů? V případě Alexe DeBrincata to platí. Americký útočník vyrůstal třicet minut od centra Detroitu, jeho nejoblíbenějším hráčem byl Pavel Dacjuk a sen měl velmi prostý - jednou si zahrát za Red Wings. Nyní se dočkal.

Sen DeBrincata se stal realitou před pár dny. Steve Yzerman dotáhl do úspěšného konce výměnu s Ottawou a získal do svých řad rodáka z Michiganu, kterému to od příchodu do NHL výborně střílí.

O amerického útočníka mělo zájem několik organizací, jeho prioritou byl ale Detroit, se kterým po výměně okamžitě podepsal čtyřletou smlouvu v hodnotě 31,5 milionů dolarů a stal se druhým nejlépe placeným hráčem týmu. Více bere pouze Dylan Larkin, se kterým by měl u Red Wings vytvořit elitní duo.

Cat's out of the bag. ???? pic.twitter.com/EZx1gs1yx1 — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) July 10, 2023

„Je to vzrušující," řekl DeBrincat na začátku tiskové konference, na kterou dorazil s kšiltovkou Detroitu Pistons. „Vyrůstal sem tady a pochopitelně sem fandil Red Wings, je to splněný sen. Nikdo ale není šťastnější než moji rodiče. Je to pro mě ideální místo," dodal útočník, který se do Michiganu přestěhuje s manželkou a ročním dítětem.

Spokojený je i generální manažer Steve Yzerman, kterému se podařilo získat další chybějící dílek ve skládačce kádru Red Wings. Celé organizaci rozený střelec dlouhodobě chyběl a DeBrincat by měl nyní tento post úspěšně zastat. Za šest sezón totiž dokázal nastřílet hned 187 gólů.

„Alex v minulosti ukázal, že dokáže dávat góly na jakékoli úrovni. Je to velmi inteligentní hráč a skvěle se nám hodí na křídlo," zdůvodnil jeho příchod Yzerman. Zkušený manažer by byl rád, kdyby se jeho týmu podařilo po letech postoupit do play-off, i když je zřejmé, že přestavba Red Wings ještě u úplného konce není.

„S Alexem na soupisce jsme rozhodně lepším týmem. Doufám, že všechny změny, které jsme v létě udělali, z nás udělají konkurenceschopnější tým," přeje si Yzerman.

Co myslíte, bude se DeBrincatovi střelecky dařit i v Detroitu?

Share on Google+