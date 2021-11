Senators jsou zpátky po covidové pauze. Kdo zůstává na protokolu?

Vynucená pauza ottawských Senators je minulostí. Celek z hlavního města Kanady je zpátky poté, co musel vynechat tři ligové zápasy. Pohromadě už je takřka celý tým, nicméně na covidovém protokolu zůstávají nadále dvě jména.

„Je to nešťastné, když se všechno musí zavřít a zápasy se nehrají, ale je skvělé být zpátky. Není to úplně ideální situace, nicméně na prvním místě je vždy bezpečí, a to jsme dodrželi,“ řekl novinářům trenér D.J. Smith.

Osm hráčů z celkových deseti na covidovém protokolu je rovněž zpátky. Do tréninku se již zapojili brankář Matt Murray, obránci Nick Holden, Victor Mete a Josh Brown, a útočníci Austin Watson, Alex Formenton, Dylan Gambrell a Connor Brown.

Naopak nadále nejsou k dispozici dva hráči – zadák Nikita Zajcev a aktuálně nejproduktivnější ottawský hokejista Drake Batherson.

Senators netrénovali od 5. listopadu, nyní už jsou ale opět v plném tréninku. „Všichni vtipkují, že je to jako první den tréninkového kempu. Je super být zpět a mít zase nějakou tu pravidelnou rutinu,“ líčí Brady Tkachuk.

Jelikož bývá u každého jedince individuální, jak se s prodělaným koronavirem vypořádá, vezme to trenérský štáb v potaz. „Mluvil jsem s dalšími trenéry a hráči napříč ligou, kteří si tím prošli. Někteří se vrátili bez problémů, někteří se naopak po prvním utkání cítili příšerně,“ vypráví trenér Smith.

„Uvidíme, jak to půjde a případně dáme některým hráčům den volna, můžeme povolat některé čerstvé hráče a dát jim čas dát se dohromady,“ dodal šéf lavičky Sens.

Aktuálně třicátý tým tabulky čeká opravdu perný týden. V šesti dnech nastoupí Ottawa do čtyř zápasů, těžká série startuje v úterý ve 02:30 středoevropského času na ledě Colorada. Následně se Senators přesunou do Kalifornie, kde postupně vyzvou San Jose, Los Angeles a Anaheim.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+