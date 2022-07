Senators probudili fanoušky. Zájem o klub raketově roste

Vidět plnou halu v Ottawě byla v posledních letech spíše utopie než realita. Tým se plácal na dně, nehrál dobrý hokej a fanoušky to tam netáhlo. Nyní je ale vše jinak. Poté, co vedení zažilo jedno z nejlepších let za dlouhou dobu, se probudili i fanoušci.

Potvrzuje to i Anthony LeBlanc, jenž se v klubu stará o byznysovou stránku věci. LeBlanc médiím sdělil, že od čtvrtka, kdy se vědělo, kdo vše přichází, jim v podstatě pořád zvoní telefon. Takový zájem od případných partnerů ale i obyčejných fanoušků prý dlouho nezažili.

„Na takovou reakci jsme tu vůbec nebyli zvyklí,“ řekl LeBlanc. „V posledních dvou dnech se nám ozvalo přibližně pět set firem. Počet permanentek se jen za poslední týden zvedl o 25 % oproti loňsku. Všechno jde skvěle.“

Není se co divit, Senators jde opravdu vše podle plánu. Už v červnu se potvrdila stavba nové arény v centru města, vše pak pokračovalo na draftu.

Příchod elitního střelce Alexe DeBrincata je velkou věcí, důležité pro tým bylo i zbavení se gólmana Matta Murrayho, se kterým to jednoduše nefungovalo. Místo něj přišel zkušený Cam Talbot a na dlouhou dobu podepsal Josh Norris.

Zlatým hřebem byl pochopitelně příchod Claudea Girouxe. Právě on by měl být novou tváří klubu a tahounem týmu.

„Zpráva o jeho podpisu se začala šířit tak ve dvanáct. Seděl jsem s našim ředitelem prodeje lístků. Hned poté, co jsme podpis potvrdili, na mě otočil jeho mobil, abych viděl, kolik notifikací mu přichází. Byla to jedna za druhou,“ popisuje LeBlanc Girouxův vliv.

Ottawa už se nemá na co vymlouvat. Mají talentované a mladé jádro, které dorůstá do ideálního věku. Do toho i zkušené posily a brzy také plnou halu. Kdy jindy uspět, když ne teď?

