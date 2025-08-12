Senators udělali první krok k nové aréně: Pozemek v centru je jejich

12. srpna 10:00David Zlomek
Ottawa Senators udělali krok, na který fanoušci čekali celé roky, podepsali smlouvu o koupi pozemku v oblasti LeBreton Flats. Pozemek, vzdálený jen pár minut chůze od parlamentu, má být novým domovem klubu a nahradit zastaralé Canadian Tire Centre, jedné z nejodlehlejších arén NHL.
Podle zprávy The Athletic má transakce hodnotu okolo 30 milionů kanadských dolarů, přičemž prodávajícím je National Capital Commission (NCC). Překvapením je, že Senators získali větší plochu, než se původně očekávalo, kromě arény má projekt zahrnovat také 2000 bytových jednotek a komerční prostory.
Pro klub je to symbolický průlom. Předchozí majitelé se o podobný projekt pokoušeli, ale bez úspěchu. Michael Andlauer, který převzal Senators před necelými dvěma lety, a prezident Cyril Leeder dokázali to, na čem si jiní vylámali zuby. „Jsme rádi, že jsme se s NCC dohodli a můžeme udělat další krok. Čeká nás ještě spousta práce a spolupráce s partnery, abychom vytvořili centrum, které bude sloužit celé komunitě,“ řekl Leeder.
Navzdory euforii není nová aréna stále jistá. Před výstavbou je nutné vyřešit hned několik zásadních problémů – vyčištění kontaminované půdy a také nevyřešené nároky původních obyvatel na pozemky v LeBreton Flats. K tomu se přidává otázka financování.
Starosta Mark Sutcliffe opakovaně zdůraznil, že město nechce „psát velký šek“ na stavbu arény. Přestože Andlauer nedávno prodal svou společnost Andlauer Healthcare Group za 2,2 miliardy kanadských dolarů, ani pro miliardáře není financování nové haly záležitostí drobných z kasičky. Je pravděpodobné, že se bude hledat kombinace soukromých partnerů, vládních půjček nebo daňových úlev, podobně jako v Edmontonu nebo Calgary, kde se na stavbě podílely veřejné rozpočty.
Andlauer se nechal slyšet, že inspirací by mohl být quebecký Vidéotron Centre – moderní 18tisícová aréna s dokonalým výhledem z každého místa. Fanoušci Senators by tak po letech čekání dostali nový, špičkový stánek. Rozdíl oproti současné situaci by byl obrovský: zatímco cesta z centra Ottawy do Kanaty může trvat 45 minut a po zápase se stovky aut tlačí na jedinou trasu, LeBreton Flats má stanici železnice hned vedle plánovaného areálu a snadno dostupné parkování.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.