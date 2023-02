Senators zariskují s DeBrincatem. Žádnou výměnu nechystají

Minulý rok v létě přicházel s velkou pompou. Příchod Alexe DeBrincata byl vesměs všemi hodnocen velmi pozitivně. Pokud mu vydrží zdraví i současné tempo, zapíše slušnou sezonu. Spekulace, v jakém týmu to bude, jsou však pryč.

Ottawa totiž o jeho odchodu nechce ani slyšet. DeBrincat v této sezoně hraje v posledním ročníku své smlouvy, kterou podepisoval v říjnu 2019.

A při takové situaci všechny týmy, které pomýšlí na nejvyšší mety, zbystří. Výborný hráč v horším týmu a s končící smlouvou? Sem s ním!

S tím ale na Ottawu nechoďte. DeBrincat bude mít v létě status chráněného volného hráče, tudíž trumfy v ruce drží tým.

Maličko zarážející by ale mohlo být to, že s DeBrincatem žádná jednání o nové smlouvě neprobíhají. Přitom by dávno mohla, o letní tahanice s hrozbou arbitráže nestojí asi nikdo.

I na toto však existuje odpověď. „Tým čeká, až se vyřeší otázka nového majitele. Pak se jednání o smlouvě rozběhnou,“ vysvětluje novinář Elliotte Friedman.

Očekává se, že pokud se obě strany domluví, nepůjde o žádný malý kontrakt. DeBrincat bude chtít dlouhodobou smlouvu s ročním platem mezi osmi a devíti miliony dolarů. Dá se tak předpokládat, že se stane nejlépe placeným hráčem týmu. První příčka v tomto ohledu momentálně patří kapitánovi Tkachukovi.

Jestli to budou peníze zasloužené, to se uvidí, nicméně sezona dosud Američanovi vychází celkem solidně. Boduje v tempu, které by ho na konci sezony vyneslo k sedmdesáti bodům, což vzhledem k výkonnosti Senators není špatné.

I proto se objevili možní zájemci. Hovořilo se o zájmu Winnipegu, pokukovat po někdejším útočníkovi Chicaga měl i Washington.

Jak ale Friedman dodává, mají smůlu. „Senators byli několikrát dotázáni, jakou za něj vidí protihodnotu. Všem ale bylo vzkázáno, že se do konce sezony nebude nikam stěhovat,“ dodal.

