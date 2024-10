Senators zkoumají trh. Rádi by přivedli dalšího obránce

Na začátku sezony se většina týmů bude snažit zdržet jakýchkoli významných kroků a organizace budou první během prvního měsíce nebo dvou chtít zjistit, co vlastně mají k dispozici. V souladu s tím se bude hodně týmů soustředit na situaci v kádru, pokud se naskytne příležitost něco udělat.

Zdá se, že Ottawa Senators jsou týmem, který by rád doplnil svou šířku kádru dříve než později. Bruce Garrioch z Postmedia uvádí, že GM Steve Staios se poohlíží po obránci, jenž by rozšířil řady. Ačkoli údajně na začátku týdne zvažovali některé z hráčů, kteří se objevili na waiver listině, rozhodli se žádného nevzít, protože pravděpodobně cítí, že se jim podaří nějakého hráče získat.

Ottawa má v obraně dobře sestavenou první čtveřici. Thomas Chabot a Artěmij Zub jsou tam již několik let, Jake Sanderson je teprve na začátku své kariéry, ale předpokládá se, že bude pevnou součástí týmu v příštích letech, a Nick Jensen byl získán z Washingtonu v rámci výměny Jakoba Chychruna. Pokud nedojde ke zranění, je tato část defenzivy připravena.

Za těmito borci je však situace poněkud nejasnější. V úvodním duelu tvořili dvojici veterán Travis Hamonic a Tyler Kleven, který má za sebou pouhých 18 zápasů v NHL.

Jacob Bernard-Docker byl sedmým obráncem, ale v minulé sezoně odehrál 72 zápasů. Kleven i Bernard-Docker jsou slibnými hráči, ale stále poměrně neprověřenými, zatímco Hamonic v posledních letech zaznamenal pokles formy.

Staios si však bude muset dávat pozor na jednu věc, a tou je platový strop. Podle serveru PuckPedia má tým v současné době k dispozici méně než 900 tisíc dolarů.

Kdo ví, třeba by za ligové minimum podepsal někdo z borců, kteří se zatím angažmá nedočkali.

Mark Giordano, John Klingberg a Kevin Shattenkirk stále doufají, že se někde dokáží uplatnit.

„Všichni tito hráči doufají, že se ještě nezavřely dveře,“ řekl novinář Chris Johnston. „U každého z nich je to trochu jiná situace. V případě Klingberga jde o návrat po lednové operaci kyčle. Ještě mu chybí pár měsíců, aby byl připraven, ale velmi tvrdě pracuje na tom, aby se vrátil. Shattenkirk je připraven nastoupit hned, stačí zvednout telefon a zavolejte jeho agentovi. Jsou v kontaktu s některými týmy a on doufá, že se brzy uchytí. A co se týče Giordana, ten byl loni nejstarším hráčem v lize. Ve svých 41 letech doufá v další rok a chce zakotvit někde s šancí vyhrát Stanley Cup.“

