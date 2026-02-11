SENZACE na úvod mužského turnaje! Slováci v Miláně porazili favorita, Slafkovský 2+1

11. února 20:45Jakub Ruč
Šok, překvapení, senzace. Říkejte si tomu, jak chcete. První duel mužského turnaje na olympiádě v Miláně stál každopádně za to. Slováci v něm zaskočili favorizované Finy a vyhráli 4:1, do skupiny B tak vstoupili nejlepším možným způsobem. I herně povedený výkon dirigovala hvězda minulé olympiády Juraj Slafkovský – 21letý forvard z Montrealu dal dva góly a přihodil asistenci.
Pro finský mančaft napěchovaný talentem z NHL se mělo jednat při nejhorším o zátěžový test na začátek olympiády. Jasně, Slováci nejsou Italové, můžou kousat, ale karty byly rozdány jasně. Přes 11 tisíc (především slovenských) diváků v Santa Giulii však vidělo senzační triumf outsidera.
Slovensko s vynikajícím Samuelem Hlavajem v bráně hrálo se seveřany od začátku vyrovnanou partii. Nečekalo, nebetonovalo. A taky šlo jako první do vedení, když Sarose v 8. minutě krásnou individuální akcí překonal Juraj Slafkovský.
Finové pak před polovinou zápasu vyrovnali, to ale z jejich strany bylo vše. Třetí třetina naplno patřila našim východním sousedům. Do vedení je vrátil Dalibor Dvorský, na kterého v 11. minutě z přesilovky navázal znovu Slafkovský.
Favorit šel pak poměrně brzo do risku bez brankáře, díky tomu Adam Růžička v čase 57:39 upravil na konečných 4:1. Asistenci si mimochodem připsal Slafkovský, který je tak po prvním mači na třech kanadských bodech (2+1).
Finům se tedy poněkud komplikuje plán na přímý postup do čtvrtfinále. Slováci naopak můžou jít do zápasu s Itálií v dobrém rozmaru, na závěr skupiny je pak čeká souboj se Švédy.
SLOVENSKO – FINSKO 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 8. Slafkovský, 48. Dvorský, 51. Slafkovský (Nemec, Dvorský), 58. Ružička (Tatar, Slafkovský) – 25. Tolvanen (Armia, Lehkonen).
Rozhodčí: Eric Furlatt (Kanada), Sean MacFarlane – Ryan Daisy (oba USA), Tarrington Wyonzek (Kanada).
Vyloučení: 2:2.
Využití: 1:0.
Střely na branku: 25:40.
Diváci: 11 025.
Slovensko: Hlavaj – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Ivan – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Pospíšil, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Liška – Okuliar, Sukeľ, Takáč – Cingel. Trenér: Országh.
Finsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Jokiharju, Määttä, Lehtonen – Rantanen, Hintz, Granlund – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Tolvanen – Kiviranta. Trenér: Pennanen.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|2.
|Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Finsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
