Série se přesouvá do Tampy, Blesky však čeká těžký oříšek

Tampa prohrávala 0:2 na zápasy i ve finále Východní konference. Proti Rangers družina Jona Coopera ztratila úvodní venkovní zápasy, pak ale dokázala vyhrát čtyři utkání v řadě. Colorado je však poněkud jiný oříšek. Třetí zápas finálové série začíná ve dvě hodiny ráno.

Zápasy v Coloradu byly v režii domácích. Nejprve si Laviny poradily s Tampou v prodloužení, které rozhodl Burakovsky. Druhé utkání se neslo v duchu absolutní dominance Avs. Colorado zdemolovalo dosavadní šampiony z Tampy 7:0. Pod vysoké vítězství se dvěma góly podepsali Ničuškin a Makar. Mikko Rantanen přispěl třemi asistencemi.

Vést nad obhájci Stanley Cupu ve finále 2:0, to je poměrně nestandardní situace. V historii se tak stalo teprve popáté. Jediní, kteří nedokázali náskoku využít a přetavit jej v zisk slavného poháru, byli Red Wings v roce 1966. Canadiens totiž vyhráli čtyři následující zápasy a slavili zisk Stanley Cupu, historicky počtrnácté.

Colorado nezůstává uspokojené z vedení v sérii. Chce mnohem víc. „Nemyslím si, že by se na nás mohlo projevit nějaké uspokojení. Určitě nehrozí, že nám sebevědomí přeroste přes hlavu. Vždyť jsme zatím ještě vůbec nic nevyhráli. Musíme nadále tvrdě pracovat,“ burcoval před odletem do Tampy Erik Johnson.

Asistent kapitána Mikko Rantanen se rozpovídal o receptu na třetí utkání: „Bude důležité, abychom znovu měli skvělý pohyb. Ve druhém zápase to fungovalo, naše napadání dělalo soupeři velké problémy.“ To potvrzují i čísla, Avalanche dovolili Tampě ve druhém finálovém utkání pouhých 16 střel na branku.

Není však jasné, zda do zápasu nastoupí Nazem Kadri, který je mimo od čtvrtého utkání proti Oilers. S týmem však na slunnou Floridu odcestoval. Otazník visí nad Burakovskym, který nedohrál poslední zápas.

Domácí hokejisté se budou soustředit, aby zvládli další comeback. „Už v sérii s Rangers jsem říkal: Není to ideální situace, ale není to nepřekonatelné. Vypadá to, že letošní play off je comebacků plné,“ hodnotil po druhém utkání hlavní trenér obhájců trofeje.

V Amalie Aréně sehrála Tampa v letošní vyřazovací části osm zápasů, prohrála pouze jediný. Bleskům nevyšel před domácím publikem pouze třetí zápas první série, kdy proti Torontu stále jen dotahovaly. Není tedy divu, že hráči domácí zápasy s nadšením vyhlíží. „Těšíme se domů. Vracíme se tam ve stejné situaci, v jaké jsme byli s Rangers. Přiletěli jsme za stavu 0:2, našli jsme způsob, jak vyhrát třetí zápas. To nás oživilo. Zase jsme nakopli motory a chytili jiskru," připomíná zkušený Corey Perry.

Lightning se dost možná budou muset obejít bez Braydena Pointa. Kanadský útočník byl mimo od sedmého zápasu první série kvůli zranění nohy. Do prvních dvou duelů finále sice zasáhl, ale kouč po tréninku před třetím zápasem sdělil, že se o jeho přítomnosti rozhodne těsně před úvodní sirénou.

02:00 Tampa Bay Lightning – Colorado Avalanche

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

