Série se přesouvá do Tampy. Připíší si Blesky páté domácí vítězství v řadě?

Před sérií byla mírným favoritem Tampa, nicméně kanadsko-americká NHL opět odhaluje svou nevyzpytatelnost. Jezdci ukazují, že to letos myslí vážně, když v úvodních dvou duelech finále Východní konference zvítězili. Nyní se však na dva zápasy dění přesouvá do Amalie Arény, kde domácí Blesky budou chtít navázat na dobré výsledky z předchozích sérií.

Rangers v letošním ročníku nejsou oblíbeným soupeřem svěřenců Jona Coopera. Druhý duel této série byl celkově pátým vzájemným zápasem těchto dvou celků v letošní sezóně, když ve všech z nich se radovali hokejisté pod taktovkou Gerarda Gallanta.

Úvodní duel této série přinesl jednoznačný výsledek v poměru 6-2, nicméně herně se jednalo o duel, ve kterém možná i Blesky měly mírně navrch. Do druhého duelu lépe vstoupila Tampa, která šla už ve třetí minutě po gólu Nikity Kučerova do vedení. Nicméně od páté minuty vystřelili svěřenci Jona Coopera na bránu soupeře do konce první periody jen třikrát, zatímco domácí byli v dobrém tempu. Ti po gólech K’Andre Millera a Kaapa Kakka skóre zvrátili, což bylo stěžejní pro jednogólové vítězství Rangers.

Andrej Vasilevskij obdržel v sérii proti Floridě pouze tři branky ve čtyřech zápasech a nyní jej Jezdci v Madison Square Garden překonali už devětkrát. Útočná síla Jezdců je v posledních zápasech opravdu nevídaná, když svěřenci Gerarda Gallanta v posledních čtyřech zápasech vstřelili rovných dvacet branek. Těm výborně fungují přesilové hry, když v play off využívají téměř každou třetí nabídnutou možnost.

Newyorčanům to funguje i na opačné straně kluziště, když Igor Šesťorkin nešel v posledních čtyřech duelech s úspěšností zákroků pod 93,5%, čímž odčiňuje své kolísavé výkony v sérii proti Penguins.

Tampa navíc postrádá jednoho ze svých nejlepších hráčů, když si v sedmém duelu série proti Torontu poranil nohu Brayden Point. Ten patří dlouhodobě k nejlépe bodujícím hráčům svého týmu.

Nic však není hotovo. Blesky v posledních sezónách ukazují, že jsou nesmírně silným týmem, a tak je zvrat v této sérii naprosto reálným scénářem. Tampa by však potřebovala udělat první krok, a to ideálně už dnes večer.

21:00 Tampa Bay Lightning – New York Rangers

