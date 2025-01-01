Šest let věrnosti. Bek vysvětlil, proč Flames nechtěl opustit ani za nic

18. srpna 13:00David Zlomek
Calgary Flames mají za sebou sezonu, která se do statistik zapíše spíš kuriózně než slavně. Tým s 96 body zůstal těsně před branami play off a vyrovnal historický rekord nejproduktivnějších celků, které se do vyřazovací části nedostaly. Přesto je v kabině patrný optimismus – a jedním z jeho hlavních nositelů je obránce Kevin Bahl, který podepsal šestileté prodloužení smlouvy.
„Chtěl jsem zůstat v Calgary,“ vysvětlil. „Máme mladou rodinu, narodilo se nám druhé dítě a tohle nám dává stabilitu. Nechceme se každý rok stěhovat. Můžeme tady zapustit kořeny a věřím, že si užijeme ty nejlepší roky našeho života.“
Bahl přišel do Flames loni z New Jersey Devils v rámci výměny za brankáře Jacoba Markströma. V Kanadě se okamžitě chytil – zaznamenal 20 bodů, což je jeho osobní maximum. Velkou zásluhu na tom podle něj měl spoluhráč Rasmus Andersson. „On je ofenzivní, já defenzivní. Sedlo si to. On mohl skákat dopředu a já kryl zadní vrátka. Fungovalo nám to od začátku.“
Přestože Bahl mluví o nečekaně povedeném ročníku, přiznává, že absence play off byla bolestivá. „Byla to třešnička, která chyběla. Myslím, že jsme se stali mužstvem, proti kterému nikdo nechtěl hrát. Po pauze na Four Nations jsme byli schopní umlátit soupeře poctivou hrou na 60 minut. Často to do třetí třetiny vzdali, protože nechtěli hrát tenhle styl hokeje.“
Důležitým aspektem podle něj bylo i to, že Flames drželi pohromadě základní kostru mužstva. Klub prodloužil smlouvy dalším veteránům a podle Bahla tak vytváří pevnou kulturu. „Zkušení kluci odvádějí skvělou práci. Učí mladší, jak se připravovat, jak se starat o tělo, jak zvládat zápasy proti rivalům. Díky nim má tým směr.“
Nadšení v organizaci podpořila i premiéra devatenáctiletého beka Zayneho Parekha, který hned při debutu vstřelil gól. Bahl si spolupráci pochvaloval: „Byl výborný. Má sebevědomí, skvěle pracuje s pukem, jeho střela je elitní a navíc se nebojí fyzických soubojů. Pokud přijde na kemp připravený, může být brzy klíčovým hráčem.“
Po patnáctibodovém zlepšení oproti předchozí sezoně vidí Bahl obrovský potenciál. „Jsem opravdu šťastný, jak jsme na tom byli. A příští rok? Bude to ještě lepší,“ dodal.
