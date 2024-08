V současné době je bez kapitána pouze šest týmů. Tři z nich jsou volné již několik sezon, zatímco několik dalších existuje teprve chvíli. Dle mnohých je role kapitána přeceňována, jde jen o céčko na dresu. I přesto portál Daily Faceoff vybral jména, která by se rolí mohla zhostit.

Anaheim – Cam Fowler

Anaheim Ducks mají po konci Ryana Getzlafa již dvě sezony volnou kapitánskou funkci a vzhledem k tomu, že se stále nacházejí ve fázi přestavby, je docela možné, že si ji nechají otevřenou, dokud se jeden z mladších hráčů nestane zřejmým kandidátem na tuto roli.

V případě, že by se chtěli rozhodnout pro veterána, který nakonec předá kapitánskou funkci některému z mladších hráčů, jeví se Fowler jako pravděpodobný kandidát. Je mu 32 let a do konce smlouvy mu zbývají ještě dva roky, takže také bude tuto roli zastávat dostatečně dlouho, aby tým mohl přejít do stavu, kdy se bude ucházet o titul, ale ne tak dlouho, aby to případnému lídrovi tohoto nového jádra Ducks na nějakou dobu zablokovalo možnost získat tuto pozici.

Buffalo – Rasmus Dahlin

Kdo jiný by měl toto místo zaujmout než Dahlin? Je tváří klubu, navíc právě začíná první rok osmileté smlouvy, což znamená, že tam také pravděpodobně bude dlouho. Spolu s tím je stále jediným hráčem v týmu, který zahájil ročník s áčkem na dresu, takže se již stal vůdcem v kabině. Navíc Sabres nemají v podstatě žádného veterána, kterému by ho mohli předat, protože jediným hráčem nad 30 let na jejich soupisce v NHL je momentálně Jason Zucker.

Chicago – Connor Bedard

Tohle je zřejmé. Týmy, které draftovaly talenty generační úrovně, mají tendenci jim předat "céčko", jakmile je role volná a hráč se zdá být připravený. Od chvíle, kdy Chicago vyhrálo v loterii, je Bedard tváří klubu. Jedinou možnost, jak Bedard kapitánskou funkci nedostane, vidíme v tom, že se Blackhawks rozhodnou předat ji jinému hráči jako přechodnou roli, dokud nebude plně připraven.

Seattle – Marry Beniers

Zatímco Vegas Golden Knights po svém vstupu do ligy čekali se jmenováním kapitána několik sezon, Seattle Kraken přišli s volbou kapitána hned zkraje a dali ho Marku Giordanovi. Ten tuto pozici zastával zhruba pět měsíců, než byl v roce 2022 při uzávěrce výměn prodán do Toronta.

Příští kapitánství pravděpodobně připadne Benierovi, až bude připraven. Zdá se, že si v týmu vypracoval vůdčí roli. V minulé sezóně neměl roli náhradního kapitána, ale hráči, kteří ji měli, se nezdají být dlouhodobou volbou.

Tampa Bay – Victor Hedman

Faktem je, že po tolika nedávných úspěších mají několik solidních možností, komu céčko předat. Nikita Kučerov je momentálně rozhodně tváří klubu, Brayden Point je také kvalitní volbou. I Ryan McDonagh má s kapitánstvím v New York Rangers zkušenosti, i když by bylo trochu trapné ho jmenovat po výměně a následném návratu. I přes to je zřejmé, že Victor Hedman je nejlepší volbou. Roli náhradního kapitána zastává od sezony 2017/18, je nyní nejdéle sloužícím hráčem.

Utah – Clayton Keller

Obecně se přiklání k tomu, aby kapitánskou pásku dostal hráč, který má dobrou kombinaci silných vůdčích schopností, je tváří a má balíček celkových dovedností, a Keller je momentálně nejlepším hráčem týmu a roli náhradního kapitána zastával dvě sezony, tedy stejně dlouho jako Crouse.

