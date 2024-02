Šesti pasy mezi šestistovkaře! McDavid je čtvrtým nejrychlejším, poháněl ho debakl

"Vyhrál nám zápas." Edmontonský zadák Cody Ceci to shrnul výstižně. Oilers přejeli Detroit 8:4 především díky znamenitému výkonu Connora McDavida. Ten poprvé v kariéře zapsal za večer šest nahrávek! Krom jiného tím napodobil podzimní kousek Krise Letanga. "Kdyby Connor nezahrál proti Red Wings ve vrcholné formě, asi bychom nezvítězili," uznal i edmontonský kouč Kris Knoblauch. Kapitánovi Olejářů mohl blahopřát k významnému milníku.

600 asistencí v NHL?

To je ona meta, kterou si po grandiózní show může McDavid odškrtnout. Stačilo mu jen 616 zápasů, což je neuvěřitelně nízké numero zápasů. V 21. století nenajdete nikoho, kdo by se mohl s pětinásobným vítězem Art Ross Trophy měřit.

A v celých dějinách NHL?

Méně partií potřebovali jen tři velikáni. Bobby Orr, který to z pozice beka pokořil šestistovku podobným tempem jako McDavid (608), Mario Lemieux (514) a Wayne Gretzky (416).

Je třeba cokoliv dodávat? Knoblauch si cení především McDavidova přínosu pro tým, protože výsledkem šestibodového galapředstavení byl triumf, ke kterému za stavu 3:3 neměl Edmonton blíž. Jenže pak plejer číslo 97 uštědřil Rudým křídlům tvrdou lekci.

Opakovaně obral detroitské hráče o puk a zařídil výhodné palebné pozice pro své parťáky. Že by se ale chvástal? Kdepak! "Hraju se skvělými hokejisty, třeba Nuge (Ryan Nugent-Hopkins) tam předvedl náramné akce. A navíc jsme dali i pár šťastných gólů."

Je to už klasika, McDavid si po vzoru Sidneyho Crosbyho coby další "zázračný, ale hodný chlapec" nepřipisuje zásluhy a nedělá ramena.

Mluví za něj činy.

Pořádně nahlas.

Vždyť šest pasů za zápas, to je vskutku mimořádný počin. NHL pamatuje jen dva hráče, co jich za večer zvládli víc. Billyho Taylora, jemuž se to povedlo zaznamenat sedm áček nedlouho po druhé světové válce. A Gretzkyho, který zažil takový mač hned třikrát.

McDavid navíc bodoval na domácím ledě už podevatenácté za sebou (12 + 33), pro fandy je zárukou prvotřídní zábavy. A byť se snaží vše podřídit týmu, stále může výrazně promluvit do závodu o nejproduktivnějšího hráče ligy.

Neupíná se k tomu. Baží po Stanley Cupu.

Teď ale poskočil na dělený třetí flek (s Davidem Pastrňákem) a díky menšímu počtu odehraných zápasů, které mají Oilers na kontě oproti Tampě či Coloradu, ještě může Nikitu Kučerova s Nathanem MacKinnonem pořádně provětrat.

Obzvlášť, když bude tak zapálený do hry jako proti Detroitu. "Skvěle brusil celý zápas a předvedl fenomenální kousky," smekl Knoblauch, kterého musela okouzlit třeba otočka před trefou Evandera Kanea. Podobně mluvil i Ceci, který naznačil, co bylo McDavidovým motorem.

"Porážka 0:4 s Los Angeles ho naštvala. I to, že zůstal bez bodu. O to víc dnes makal. A hrál neskutečně, takový výkon jsem od něj ještě neviděl," smekl před svým lídrem.

McDavida skutečně partie s Kings sžírala, dokonce o střídačku přerazil hokejku. Vztek ovšem přetavil v motivaci. A jeho druhý šestibodový zápas v kariéře byl na světě.

Share on Google+