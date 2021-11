Šesťorkin chytá skvěle, ale... Nechtějí se nám dělat jednoduché věci, štve Kreidera

Newyorští Rangers vstoupili do sezóny velmi dobře, alespoň co se výsledků týče. Tým ze srdce Manhattanu ze třinácti zápasů prohrál po základní hrací době jen třikrát a v silné Metropolitní divizi se bezpečně sluní na jednom ze tří postupových míst. K ideálu ale má hra Rangers daleko, a to především v defenzívě.

Brankářem to ale rozhodně není. Igor Šesťorkin letos zatím chytá famózně, rodák z Moskvy si drží elitní úspěšnost zákroků 93,1 %. Na toto číslo se pětadvacetiletý brankář pořádně nadřel, za 10 zápasů na něj letělo už 346 střel (více střel bylo vysláno už jen na Robina Lehnera z Vegas).

V posledním utkání svěřenci Gerrarda Gallanta vedli nad Floridou už 4:0, pak ale přišel kolaps a Blueshirts byli nakonec rádi za těsné vítězství 4:3. Pokud počítáme i střely mimo branku, Panthers v tomto zápase vyslali neuvěřitelných 91 střeleckých pokusů, tedy více než 1,5 za minutu. Po třetí siréně se Šesťorkin ani příliš neradoval z výhry, při odchodu z ledové plochy vypadal naštvaně na svůj tým, že si málem nechali proklouznout výhru mezi prsty.

Útočníci Floridy si navíc mnohdy v předbrankovém prostoru dělali, co se jim zachtělo. Šesťorkin byl několikrát postrčen Anthonym Duclairem či Patricem Hörnqvistem, obránci Rangers se ale svého brankáře ani nepokusili pomstít. Podobný obrázek byl k vidění už během předchozích zápasů Newyorčanů v Edmontonu (kde dlouho vedli, ale prohráli poté, co ve třetí třetině nechali projít na Šesťorkina 28 střel), Vancouveru a Calgary (kde Rangers schytali debakl 0:6).

“Asi nás nudí dělat na ledě ty jednoduché věci,” štve zkušeného Chrise Kreidera. “Igor byl naším nejlepším hráčem, nemůžeme jej v tom takhle nechávat," ví Kreider.

Rangers sice sbírají body do tabulky s železnou pravidelností, nedůslednost ale budiž velkým varováním. "Porazili jsme dosud neporažený tým, ale ani z toho nemám radost. Nebyla zábava ten zápas sledovat," řekl po upachtěném vítězství nad Panthers trenér Gallant. "Zdá se, že pouštíme soupeře do zakončení z předbrankového prostoru více než kterýkoliv jiný tým v lize," štvalo Gallanta.

Odmění se hráči Rangers Igoru Šesťorkinovi za to, kolik bodů už jim vychytal? Další pokus budou mít v sobotu na ledě Columbusu.

