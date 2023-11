Sestřih dohola pomohl. Panarin hraje skvěle a dohnal legendárního Gilberta

Jestli někdo prožívá výjimečný vstup do sezony, je to Artěmij Panarin. Pozornost je upřena na jiné, nicméně jeho Rangers i on hrají parádně a je to vidět na výsledcích i individuální produktivitě ruského útočníka.

Ten byl v minulém play off pod velkou kritikou. Fanouškům ani expertům se nelíbilo, jak špatně oproti základní části hrál. A to měl k ruce parťáka Patricka Kanea, se kterým mu to v Chicagu nesmírně klapalo.

On sám věděl, že od hráče s jeho statusem i platem se toho čeká mnohem víc. Přijal sebereflexi a trochu symbolicky přes léto shodil hřívu. Minulost je za mnou, dívám se dopředu, naznačoval.

A zatím to vypadá, že tento krok vyšel. Jeho vstup do sezony je totiž stoprocentní a v rámci organizace Rangers dokonce historický.

V sezoně 1972/73 zaznamenal legendární Rod Gilbert v každém z prvních 14 zápasů ročníku alespoň jeden bod. Tím stanovil rekordní bodovou sérii na začátku sezony, kterou nyní ruský útočník dorovnal, a to díky asistenci u prvního gólu Alexise Lafreniera v posledním zápase proti Blue Jackets.

Panarin během této bodové šňůry mediálně mlčí. Ne snad, že by se rozhovorům vyhýbal, nicméně o tomto tématu mluví nerad. Je možné, že se snaží nic nezakřiknout, ale zdá se, že skutečně zůstává skromný a váží si podpory, kterou mu poskytují jeho spoluhráči z formace.

„Musím poděkovat za podporu od mých parťáků a kamarádů,“ odvětil jen při dotazu, co na vyrovnání historické série říká.

Ve čtrnácti zápasech dal osm branek a hned na šestnáct nahrál. Je druhým nejproduktivnějším hráčem ligy, bod ztrácí na prvního Eliase Petterssona. Stejná příčka mu patří v ohledu asistencí. Mimochodem, sdílí ji s Filipem Hronkem.

