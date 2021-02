Severní divize: Zlepšené výkony Ottawy, Edmontonu a Winnipegu

V posledních dnech se začala zamotávat situace v Severní divizi. Po slabším rozjezdu do nové sezóny své výkony a také výsledky zlepšily jak Senátoři, tak také Olejáři a hokejisté Winnipegu. Maple Leafs si drží svůj standard a zbylým třem celkům se v současné době vůbec nedaří.

Ottawa Senators

Tým Senátorů doznal před letošní sezónou mnoha změn, a tak se úplně nedalo předpovídat, co se dá od celku z hlavního města Kanady čekat. Tým složený převážně z mladých hráčů nepodával nejpřesvědčivější výkony, a tak se Ottawa ocitla na samotném dnu Severní divize a také celé ligy s velkou bodovou propastí. V posledních dnech se však situace změnila, když Senátoři dokázali z posledních sedmi zápasů vybojovat solidních deset bodů, díky kterým už jsou na dostřel ostatních týmů. O zlepšené výkony a výsledky se velmi výraznou měrou postarali hráči do pětadvaceti let, kteří se právě v posledních zápasech dostali do formy. Zmínit se dají například hokejisté jako Drake Batherson, Tim Stützle, Colin White, Josh Norris. Opomenout se nedá také Brady Tkachuk, který táhne ofenzívu Senátorů od začátku nového ročníku. Předvedené výkony však musí zlepšit dvojice brankářů, jelikož jak Marcus Hogberg, tak také Matt Murray mají úspěšnost zákroků pod 90%.

Edmonton Oilers

Vůbec nejlepší formu v celé soutěži mají Olejáři, kteří odešli z ledu poraženi pouze v jednom z posledních devíti případů. Velkou měrou k tomu samozřejmě přispěli dva nejproduktivnější hráči celé ligy, Connor McDavid a Leon Draisaitl, ale především je zapotřebí vypíchnout brankářskou dvojici Mike Smith – Mikko Koskinen, která v posledních devíti utkáních šlape velmi dobře. Pouze v jednom případě z posledních devíti se stalo, že by Olejáři inkasovali více než tři branky, což je velmi dobrá vizitka pro celou defenzívu. Přivedení Tysona Barrieho z Toronta se také pro Olejáře ukázalo jako velmi dobrý tah, jelikož se v současnosti jedná s osmnácti body o čtvrtého nejproduktivnějšího obránce sezóny. Pouze o dva body méně nasbíral Darnell Nurse, což také hraje významnou roli při vzestupu Edmontonu. Ztracené sebevědomí začíná objevovat také Jesse Puljujärvi. Blízká se na lepší časy Olejářů?

Winnipeg Jets

Winnipegu si v současném ročníku fanoušci kanadsko-americké NHL všimli především při trejdu Jaka Roslovica a Patrika Laineho za Pierra-Luca Duboise. Jak si ale Jets vedou v Severní divizi? Velmi dobře, obzvláště v posledních zápasech. Winnipeg má oproti většině celků své divize výhodu, že se může opravdu opřít o gólmana, který už několik sezón dokazuje, že patří mezi elitu. Connor Hellebuyck má už čtvrtou sezónu v řadě úspěšnost zákroků přes 91%, a to i přes fakt, že obrana Jets nepatří k nejpevnějším. Síla Winnipegu však tkví především v prvních dvou útočných formacích, což se potvrzuje také v letošním ročníku. Hned kvarteto forvardů Jets se nachází mezi třiceti nejproduktivnějšími hráči soutěže. Jedná se o Marka Shceifeleho (11+17), Nikolaje Ehlerse 10+10), Blaka Wheelera (6+14) a také Kyla Connora (10+8). V týmu se také chytil už zmínění Dubois, který si ve čtyřech utkáních připsal pět kanadských bodů za tři vstřelené branky a dvě asistence.

Montreal Canadiens

Montreal vstoupil do tohoto ročníku s velkou grácií, ale v posledních dnech přichází velký pád. Canadiens zvládli pouze jedno utkání z posledních sedmi. Nepovedená sekvence stála místo také trenéry. Montreal se propadl až na čtvrtou příčku a nyní je ze souboje o první místo s Torontem souboj o poslední postupové místo do play off, i když samozřejmě do konce základní části zbývá ještě slušná porce zápasů. Špatné období Canadiens dokázalo také poslední utkání na ledě Jets, které měli právě hosté rozehrané lépe, ale z průběžného stavu 1:3 se stal konečný výsledek 6:3 pro družinu Paula Maurice. Povede se Montrealu pod novým koučem zvednout, nebo bude k vidění strmý pád? Klíčová bude zřejmě forma staronově složené první formace, která Canadiens táhla v minulých letech, ale letos zatím zůstává za očekáváním.

Zbylé tři týmy Severní divize si udržují takřka konstantní formu v probíhajícím ročníku. Toronto suverénně kraluje celé divizi a udržuje si výbornou formu i v současné chvíli. Naopak Plameny a Kosatky se plácají na páté, respektive šesté pozici s bídnou bilancí z posledních utkání, a pokud se jejich forma nezlepší, tak je dost pravděpodobné, že se právě jeden z těchto celků ocitne na samotném dnu Severní divize.

Tabulka Severní divize

Toronto Maple Leafs 32b 21z Edmonton Oilers 28b 22z Winnipeg Jets 25b 19z Montreal Canadiens 22b 19z Calgary Flames 20b 21z Vancouver Canucks 18b 24z Ottawa Senators 15b 22z

