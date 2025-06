Sezona plná bolesti i odhodlání. Tak by se dala shrnout hokejová cesta Seana Monahana v barvách Columbusu, která nyní dostala velmi emotivní tečku. Kanadský útočník převzal Bill Masterton Memorial Trophy, ocenění za vytrvalost, sportovní chování a oddanost hokeji.

Samotné předání poháru se změnilo v mimořádně silný moment. Trofej Monahanovi totiž osobně předala Meredith Gaudreau — vdova po Johnnym Gaudreauovi, jeho dlouholetém kamarádovi z Calgary. Oba se měli po letech opět sejít v Columbusu, ale tragická nehoda v srpnu, kdy Johnny a jeho bratr Matthew zemřeli po střetu s autem, které řídil údajně opilý řidič, všechno změnila.

„Je to pro mě opravdu výjimečné, že tu teď mohu být, protože tohle je o tobě,“ řekla Meredith Monahanovi při předání. „Přežil jsi jednu z nejtěžších věcí a jdeš ostatním příkladem. To, co tu dnes oslavujeme, je tvůj charakter a jak skvělý člověk jsi. Vím, že na tebe John je nesmírně hrdý.“

Třicetiletý Monahan se stal v týmu Blue Jackets lídrem, oporou kabiny i důležitým hráčem na ledě. V základní části nasbíral 57 bodů v 54 utkáních, což je jeho nejlepší průměr od sezony 2018/19. Columbus přitom jen těsně promeškal postup do play off.

„Vyhrát Bill Masterton Trophy pro mě znamená opravdu hodně," řekl Monahan. „Je to obrovská čest. Na té trofeji je řada výjimečných jmen a ten význam, který to ocenění má, je pro mě důležitý v každodenním životě. Ať už jako člen týmu, táta nebo manžel. Je to něco speciálního.“

Monahanův vliv v kabině vyzdvihl i kapitán týmu Boone Jenner: „Způsob, jakým Monny prošel tak těžkým obdobím... To je inspirace pro mě i pro celý tým. Jak se s tím vypořádal a jak působil u nás v týmu, v kabině i na ledě. Je to skutečný profesionál. Každý se od něj může učit.“

Podobně hovořil i obránce Zach Werenski: „Stačí se podívat, v jaké situaci sem přišel a co všechno se stalo. A pak sledovat, jak hrál a jak vedl náš tým. Byl jsem tím hodně ohromený a naučil jsem se od něj spoustu věcí.“

Spolu s Monahanem byli letos finalisty Gabriel Landeskog z Colorada a Marc-Andre Fleury, bývalý gólman Minnesoty.

