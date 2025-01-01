NHL.cz na Facebooku

Sezona milníků pro Kanea? Americká ikona může překonat Modana, Hulla i skvostná jubilea

14. září 14:00

Tomáš Zatloukal

Jistě, Patrick Kane se upíná především k zisku trofeje, která mu stále ve sbírce chybí. K olympijskému zlatu. Moc rád by se probil do nominace USA, ale jedině díky aktuálním výkonům, nechce jet za zásluhy. Proto chce hrát co nejlépe. Kvalitní hra mu ovšem může vynést nejen pozvánku na vrcholnou mezinárodní akci, ale také několik mimořádných milníků. Třeba? Má šanci se stát nejproduktivnějším hokejistou narozeným ve Spojených státech v historii NHL.

Kdo tenhle primát drží?

Je to "Superman on ice", tedy Mike Modano.

Nezapomenutelný elegán, co se stal díky báječnému bruslení, přesné střele, citu pro kombinaci i učebnicovému americkému úsměvu jednou z nejvýraznějších postav dějin minnesotských North Stars, respektive po relokaci v devadesátkách Dallas Stars.

V NHL nastřádal jeden z Kaneových dětských idolů 1374 bodů.

"Showtime" je pozadu o pouhých 31 zápisů do statistik, což by pro něj, pokud naváže na formu z letošního jara, nemělo představovat zásadní problém.

A nepřekonatelnou překážkou není ani 48bodová ztráta na Bretta Hulla, který drží absolutní americký rekord, tedy maximum bez ohledu na rodiště. Hull pochází z Kanady, USA začal reprezentovat až v průběhu profesionální kariéry. Využil toho, že měl díky dvojímu občanství možnost volby. 

Další mety? 1400 bodů a 500 gólů. Od klubu pětistovkařů, který aktuálně čítá 48 hokejistů, je vzdálen jen osm tref!

"Člověka jako první napadne, že když budu hrát dost dlouho, tak některé ty milníky překonám, viďte," prohodil pár dní zpátky Kane na toto téma pro NHL.com.

Nenaparoval se, snažil se zlehčit už tak výjimečnou stopu, co v NHL zanechal. "Sváděl" to na svou hokejovou dlouhověkost. Je na sebe přísný, vyčetl si, že měl do minulé sezony vstoupit lépe.

"Měl jsem být produktivnější. Vnímám to tak, že bych stále měl být plejerem, co bude sbírat zhruba bod na zápas. Tohle je moje laťka." Od 26. prosince 2024, kdy došlo u detroitských Red Wings ke změně kouče, ji pokořil...

Ve zbývajících 43 zápasech nastřádal 45 bodů. Jestli naváže tam, kde skončil, může bát pro něj ročník  2025/26 skutečně sezonou milníků, která jedině podtrhne odkaz trojnásobného vítěze Stanley Cupu. A nepochybně budoucího člena Síně slávy.

