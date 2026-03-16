Sezona pravdy? Klapka ukázal potenciál, ale i limity

24. dubna 18:15Josef Potůček
Sezona 2025-26 byla pro Calgary Flames jedním slovem nepovedená. Kanadský celek zakončil ročník až na 29. místě a zůstal na míle vzdálený bojům o play-off. Přesto se i v takovém roce objevily individuální příběhy, které stojí za pozornost. Jedním z nich je vývoj českého útočníka Adama Klapky, jenž má za sebou svou první kompletní sezonu mezi elitou.
Klapkova cesta do NHL rozhodně nebyla přímočará. V létě 2022 zamířil do zámoří jako nedraftovaný hráč z Liberce a okamžitě zaujal netradiční kombinací parametrů. S výškou přes dva metry a solidním pohybem představuje typ hráče, který je v moderním hokeji stále vzácnější. Už v AHL ukázal, že dokáže být produktivní, a postupně si vybojoval šanci i v NHL.
První výraznější stopu zanechal v loňské sezoně. V omezeném prostoru dokázal sbírat body, byl aktivní v předbrankovém prostoru a jeho efektivita patřila k nejlepším v týmu. Šest gólů a deset bodů ve 31 zápasech sice nepůsobí oslnivě, ale vzhledem k jeho vytížení šlo o velmi slušný příspěvek. Klapka tehdy těžil ze své síly, důrazu a schopnosti dostávat se do nebezpečných pozic.
Právě proto se od jeho první plné sezony v NHL čekal další krok vpřed. Realita ročníku 2025-26 však byla složitější. Klapkova produktivita šla dolů, ubylo střel i vyložených šancí a především výrazně klesla úspěšnost zakončení. Z hráče, který dokázal proměňovat velkou část svých příležitostí, se stal spíše doplňkový útočník bez výraznějšího bodového přínosu.
Na první pohled by se mohlo zdát, že šlo o krok zpět. Ve skutečnosti ale došlo spíš k návratu na realističtější úroveň. Jeho čísla z předchozí sezóny byla nadstandardní a u hráče jeho typu bylo obtížné očekávat, že si podobnou efektivitu udrží dlouhodobě.
Přesto pražský rodák neztratil to, co ho do ligy dostalo. I nadále přináší fyzickou hru, důraz v osobních soubojích a schopnost znepříjemňovat život soupeřům. Jeho přínos často není vidět v tabulkách, ale trenéři dobře vědí, jak cenný může být hráč, který dokáže rozhodit obranu a vytvořit prostor pro spoluhráče. Nejde o ofenzivního lídra, spíš o typického hráče do spodních formací, který dodává energii.
Během sezony si vyzkoušel i role v prvních dvou formacích, výraznější stopu v nich však nezanechal.
Do celkového obrazu zapadá i jedna nepříjemná kapitola - neúčast na olympiádě. Klapka se nevešel na soupisku české reprezentace. V konkurenci ofenzivněji laděných útočníků a prověřenějších jmen do defenzivy zůstal těsně pod čarou. Pro hráče, který se snaží pevně usadit v NHL, šlo o další motivaci i připomínku, že jeho pozice není samozřejmá.
Výhled do budoucna zůstává otevřený. Flames mají v systému několik mladých talentů, kteří si říkají o místo, a Klapka navíc (zatím) nehraje důležitou roli ve speciálních týmech. To může být v dlouhodobém horizontu problém. Na druhou stranu právě jeho kombinace velikosti, pohybu a důrazu z něj dělá zajímavý artikl pro jiné týmy, zejména ty, které hledají posily pro play-off.
Sezonu 2025-26 tak lze z jeho pohledu hodnotit jako solidní, ale ne výjimečnou. Klapka nenavázal na svou efektivitu z předchozího ročníku, zároveň ale ukázal, že v NHL své místo má. Jeho další kroky budou klíčové — ať už půjde o boj o stabilní pozici v Calgary, nebo o novou příležitost jinde.