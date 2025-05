Sezona ve znamení Suomi. Dallas hrál v Tampere, přivedl další Finy a teď mafie rozhoduje

Kdyby Hvězdám zrovna teklo do bruslí, klidně mohou poslat na led celou pětku jenom z hokejistů ze země tisíce jezer. Tak jako to kdysi dělali s Rusy detroitští Red Wings. Kouč Peter DeBoer si to může dovolit i díky tomu, že se jim konečně uzdravil nejdůležitější bek Miro Heiskanen. Přínos finské mafie je ohromující, a to nejen s ohledem na fakt, že Mikko Rantanen vede tabulku produktivity celého play-off a spolu s Mikaelem Granlundem se postarali už o tři hattricky.

DeBoer má, pro něj konečně, k dispozici kompletní kvintet krajánků ze severského státu, kde jsou hitem sauny a mluví se řečí, co si nezadá nic s těmi nejobávanějšími jazykolamy.

Bez předsudků, vlastní zkušenost...

Také se spolu Heiskanen, Granlund, Rantanen, Esa Lindell a Roope Hinz hned vyfotili.

To z nich se stal motor, co pohání texaský klub za Stanley Cupem. Nebo minimálně do finále Západní konference, od kterého dělí kabinu vedenou Jamiem Bennem jediný triumf.

Již zmíněná elitní formace exceluje, naposledy se chytil Granlund, když po osmi letech (a vůbec poprvé ve vyřazovacích bojích) viděl padat na svou počest čepice.

Heiskanen při svém návratu do sestavy válel, uzdravený machr působil sebejistě, zapsal i jednu asistenci. Lindell? To je klidná síla, nenápadná opora, polykač velkých porcí minut.

Hintze naopak nepřehlédnete, umí být dominantní, je desetibodový...

A "Moose"? Kategorie sama pro sebe. Jeho 19 bodů? Z jiného vesmíru... skoro jako finština, kterou si autor textu roky zkouší osahat a základy piluje s rodilým mluvčím. Třeba si příště popovídá s Granlundem v originále.

Poprvé ho zpovídal před 15 lety... Od té doby uplynula jezera času, čemuž odpovídá i role šikovného forvarda s číslem 64 v kádru Stars.

"Dneska nás táhl. Ale jedna věc je, co předvádí na kluzišti, a další, jakou pozici má mimo něj. Patří k lídrům a v naší mafii pak platí za stařešinu," povídá DeBoer, který nejspíš něco málo finsky už taky pochytil.

Vždyť v průběhu ročníku se jeho skvadra představila ve dvou duelech v Tampere, tehdy jen s trojlístkem Hintz, Heiskanen, Lindell. Byl to pro ně svátek, hrát doma, před přáteli, rodinou.

(Nejen) DeBoer se během týdne více seznámil s tamními zvyklostmi, jídlem, naturelem, kulturou i přírodními podmínkami. Program pro celý tým koncipoval Heiskanen. "Byla to výzva a zároveň zábava," povídal.

Na přelomu února a března pak GM Jim Nill přivedl "moudrého kmeta" Granlunda (společně s Codym Cecim od Žraloků ze San Jose) a především pak ligové eso první kategorie Rantanena.

Toho nepřesvědčila k podepsání smlouvy s carolinskými Hurikány ani přítomnost reprezentačního parťáka Sebastiana Aha (a také Jesperi Kotkaniemiho). A byl poslán tam, kde jich našel ještě víc.

Rovnou se upsal na osm let...

Mafie se za tu dobu jistě promění, nicméně skomírat nebude. Už jen kvůli silné tradici Finů v Dallasu (vzpomeňte třeba na Jere Lehtinena, Kari Lehtonena či Jussi Jokinena) a hlavně zásluhou výkonnosti.

Rantanen, Hintz a Heiskanen jsou a budou pro Hvězdy extrémně důležití.

A Lindell, který aktuálně hrává rovných 25 minut za večer, si jistě také své odvede, má podepsáno do roku 2030. Otevřená je budoucnost Granlunda, od léta UFA. Smlouva je teď ale vedlejší jak pro něj, tak pro Nilla.

Mají před očima jeden cíl... váží zhruba 16 kilogramů a v Texasu na něj čekají od roku 1999. Tehdy slavil jediný, zato mimořádně užitečný Fin: Lehtinen. Teď si jich Stars hýčkají hned pět.

