Sezona zklamání? V Nashvillu žádná panika. Marchessault i Stamkos zůstávají

Vedení Nashville Predators jednoznačně odmítlo spekulace o možném trejdu Jonathana Marchessaulta, které se v posledních týdnech rozšířily po jeho otevřených komentářích ke zklamání z uplynulé sezony. Generální manažer Barry Trotz v úterý ujistil, že klub s výměnou 34letého útočníka nepočítá a o celé záležitosti mluvil i s hráčovým agentem Patem Brissonem.

„Není na tom vůbec nic pravdy,“ řekl Trotz k domněnkám o možném odchodu útočníka. „Kdyby něco takového zvažoval, určitě by se obrátil na svého agenta a na mě. A nic takového se nestalo. Pro jistotu jsem si to s Patem ověřil. Nezaznamenal jsem žádný problém, všechno se mi jen potvrdilo.“

Marchessault podepsal s Nashvillem loni v létě pětiletou smlouvu v hodnotě 27,5 milionu dolarů a měl být jednou z hlavních tváří posíleného týmu. Jenže Predators místo boje o play-off zakončili sezonu hluboko v tabulce a jejich nové akvizice - vedle Marchessaulta i Steven Stamkos a Brady Skjei - zůstaly za očekáváním.

Přesto Trotz nevidí důvod k radikálním změnám. Sází na zkušené jádro a věří, že právě zklamání z loňska může být motivací k výraznému zlepšení. „Chci vidět, čeho je tenhle tým schopný,“ uvedl. „Očekávám, že Roman Josi se vrátí v plné síle a že i hráči jako Stamkos, Marchessault a Skjei se chopí větší zodpovědnosti. Měli by tvořit základ, který nás povede dál.“

Marchessault odehrál v sezoně 78 zápasů, v nichž zaznamenal 56 bodů (21+35). Statisticky šlo o jeho nejslabší ročník od sezony 2020/21, přesto Trotz poukázal na náročné osobní okolnosti, které hráče zasáhly. „Byl to pro něj složitý rok. Přišel o člena rodiny, zasáhlo to přípravu i začátek sezony,“ řekl Trotz. „I tak ale odvedl solidní práci. Věřím, že je příliš soutěživý na to, aby se spokojil s průměrem.“

Přestože se spekulace o výměně rozhořely zejména po kritických slovech samotného Marchessaulta při zakončení sezony, kdy veřejně zpochybnil herní systém pod vedením kouče Andrewa Brunetta, vedení klubu s ním do příštího ročníku nadále počítá.

„Zjevně to nefungovalo,“ uvedl tehdy Marchessault k hernímu projevu týmu. „Budou potřeba změny. Mám svůj názor, ale nechci ho teď ventilovat. Je jasné, že nějaké úpravy jsou nevyhnutelné.“

Nashville se pokusí složit konkurenceschopnější tým bez radikálních zásahů. Kromě Marchessaulta mají pod smlouvou řadu zkušených hráčů nad 30 let včetně Filipa Forsberga, Ryana O’Reillyho nebo zmiňovaného Josiho. V minulém týdnu tým získal z New Jersey Erika Haulu a má stále k dispozici přes 14 milionů dolarů prostoru pod platovým stropem.

Pokud se jádru zkušených hráčů podaří odčinit zklamání z uplynulého ročníku, mohla by příští sezona znamenat pro Predators návrat do bojů o play-off. A podle všeho by při tom měl být i Jonathan Marchessault.

