Sháníme obránce, zn. spěchá! Oilers chtějí posílit

Jako slabina Oilers byla označována situace v brankovišti. Tu se vedení Edmontonu snažilo vyřešit v létě příchodem Jacka Campbella. S ním to zatím moc nevychází, ale naštěstí pro McDavidovu partu se parádně rozjel gólman Skinner. Pozornost se nyní upíná jinam. Na modrou čáru.

Oilers totiž baží po úspěchu, nemají na co čekat. Na letošním trhu mají jednoznačnou nálepku, a sice nakupujícího. Prioritou má být podle zámořských novinářů obránce.

„Oilers budou rozhodně nakupovat,“ říká například Pierre LeBrun. „Nejvíce by chtěli posílit na modré čáře, o tom se mluví dlouhodobě.“

Zvláště se pak skloňují dvě jména. „V klubu už probíhaly diskuze o dvou jménech – o Johnu Klingbergovi a Joelu Edmundsonovi. Mají ale opravdu dlouhý seznam jmen, na který ses dívají,“ dodal renomovaný novinář.

Ač jde o rozdílné typy obránců, oba borci by dávali smysl. A oba z trošku jiného pohledu. John Klingberg bude horkým zbožím. V Anaheimu se mu sice tolik nedaří, ale smlouvu má pouze na tuto sezonu, tudíž je ideálním artiklem pro týmy usilující o nejvyšší příčky. Jednoduše výpomoc, která po sezoně odejde.

Roli zde hraje i jiný faktor, a sice Jesse Puljujärvi. Finský útočník se trápí a Oilers hledají tým, kam by ho mohli poslat. Velmi intenzivně se o něj zajímá právě Anaheim. Byly by to dvě mouchy jednou ranou, oba týmy by získaly vysněné posily. Navíc by se hravě vyřešila i otázka platového stropu – hovoří se totiž o tom, že by si Ducks ponechali půlku platu.

V případě Joela Edmundsona by šlo o trochu jinou situaci. „Edmundson je jiný typ beka, spíše do obrany. Je skvělý lídr, vyhrál Stanley Cup. Ale Montreal o něj nechce přijít. Na druhou stranu stále budují kádr, tudíž naslouchají každé nabídce za jejich starší hráče,“ popisuje situaci LeBrun.

Devětadvacetiletý obránce bere sice výrazně méně peněz než Klingberg (3,5 milionu dolarů), ale smlouvu má i na příští sezonu.

O změně působiště se hlasitě mluví i v případě Erika Karlssona či Jakoba Chychruna, v jejich případě však půjde o opravdu velké výměny. Reálnější možností by mohl být Mike Reilly či Shayne Gostisbehere.

