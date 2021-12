Sharks přišli na tři měsíce o útočníka. Labanc musí na operaci

Tři měsíce bez hokeje. Útočník Žraloků Kevin Labanc se zranil v duelu proti Dallasu a přibližně tři měsíce bude na marodce. Šestadvacetiletý Američan se slovenskými kořeny navíc ani doteď neprožíval úplně povedenou sezonu.

Vstřelil jeden z nejslavnějších gólů v historii organizace, když v sedmém utkání prvního kola play-off v roce 2019 dokonal fenomenální obrat z 0:3 na 4:3 ve třetí třetině. Tehdy navíc posbíral i tři asistence.

Právě on měl být jedním z těch hráčů, kteří budou v klubu nástupci Joea Pavelskiho či Joea Thorntona. Jenže Kevinu Labancovi se od zmíněné sezony tolik nedaří a jeho výkonnost jde pravidelně dolů.

Jeho maximem je šestapadesát bodů za sezonu, poslední dva roky ale nepřekročil hranici třiatřiceti bodů. A ani letos to není ono, v jednadvaceti zápasech stihl pouhé tři branky a stejný počet gólových přihrávek, trenérský štáb se dokonce nebál z něj udělat zdravého náhradníka, aby mu dal najevo, že od něj potřebuje více.

Jenže šanci ukázat, že v něm doopravdy něco je, bude mít až za dlouho.

Vrcholem jeho trápení je jeho aktuální zranění, které amerického útočníka vyřadí ze hry přibližně na tři měsíce. V duelu proti Dallasu si vykloubil rameno a podle zpráv z tábora Sharks bude muset v nadcházejícím týdnu podstoupit operaci.

„V pondělí zamíří do Los Angeles a v úterý ho čeká operace. Rehabilitace zabere přibližně tři měsíce,“ sdělil médiím trenér Bob Boughner.

„Je zklamaný. Není to lehké, moc k tomu není co říct. Většina kluků z kabiny si tím prošla. Co se jeho týče, podle mě nacházel svou hru, hrál dobře v posledních zápasech. Je to opravdu nešťastné načasování,“ dodal kapitán Logan Couture.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+