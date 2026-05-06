NHL.cz na Facebooku

NHL

Sikora se porve o NHL! Třinecký talent podepsal smlouvu s Washingtonem

7. května 18:27

Adam Bagar

Reprezentant Petr Sikora je dalším českým mladíkem, který se popere o NHL. Třinecký útočník podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Washingtonem, informoval o tom oficiální web soutěže.

20letý centr, kterého si vedení Capitals vybralo na draftu před dvěma lety ze 178. místa, si díky kontraktu může ročně přijít na 995 tisíc dolarů, tj. přibližně 20,4 milionu korun.

Petr Sikora se představil na posledních dvou světových šampionátech hráčů do dvaceti let. Přivezl si bronz a stříbro, k němuž tým dovedl v roli kapitána. Stejnou medaili letos získal s Oceláři, kteří ve finále extraligy podlehli 2:4 na zápasy Pardubicím.

V základní části uplynulé sezony TELH odehrál 24 zápasů, zapsal v nich devět bodů za tři branky a šest nahrávek. V deseti utkáních play off přidal gól a asistenci. Celkem už má na kontě 96 extraligových startů s bilancí 13+20. Zahrál si i za prvoligový Frýdek-Místek.

Aktuálně dravý a nebojácný útočník, jenž se dokáže dostat soupeřům pod kůži, bojuje ve švédském Ängelholmu o nominaci na své první seniorské MS, které letos hostí švýcarská města Curych a Fribourg.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Jasný vzkaz od Bednara: Kritika Nečasovy hry v play-off? Už není na místě!

7. května 19:53

Když má draft přednost před mistrovstvím světa. McKenna si stanovil priority

7. května 14:30

Nelíbí se vám formát play-off? Smůla, NHL nic měnit nehodlá

7. května 13:00

Kdo sesadí defenzivního krále z trůnu? Alespoň prozatím končí éra Barkova

7. května 10:00

nhl.cz doporučuje

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.