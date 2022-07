Silnější než loni? Východní konference je nabitá

Nejlepší hráč světa? Connor McDavid, Západní konference. Vítěz Stanley Cupu? Colorado Avalanche, Západní konference. Nejlepší bek ligy? Cale Makar, Západní konference. Nenechte se však zmást. Východní konference letos vypadá neskutečně nabitě. Už jen procpat se v takové konkurenci do play off bude neskutečný úspěch.

Prvně je třeba si uvědomit, že víceméně žádný z účastníků posledního play off ve Východní konferenci neoslabil. Škatulata se sice trochu přeházela, i tak ale zůstávají favorité silní.

Tampa Bay sice přišla o Ondřeje Paláta, ale zároveň udržela jádro týmu a nikdo nepochybuje o tom, že bude za rok opět atakovat pozdní kola play off. To samé platí o Floridě. Ta sice v posledních dnech solidně zatřásla trhem, když vyměnila Huberdeaua za Tkachuka, nicméně síla a ambice týmu jsou stále velké.

Téměř totožný kádr drží i v Torontu. Jediné podstatné změny se děly v brankovišti, které je komplet obměněné. Ale jinak? Žádná změna, stále velice silný tým.

Menší sešup je predikován Bostonu, nicméně jestli opravdu dojde k návratu Davida Krejčího, je dost možné, že většina starších borců se semkne a bude chtít udělat ještě jeden velký úspěch. Motivaci uspět má také nový kouč Montgomery.

Zbytek týmů v Atlantické divizi má převážně mladé kádry do budoucna, ale už v následující sezoně budou kousat. Řeč je zejména o Ottawě, která k šikovným mladíkům přivedla Clauda Girouxe, Alexe DeBrincata či Cama Talbota. Právě u Senators se očekávání zvedla o desítky procent.

Podobně to platí i u Detroitu. Ten už rozhodně není týmem, který se bude plácat u dna. Mladí jim rostou jako z vody a letí posily vypadají (alespoň na papíře) velice dobře. Copp, Perron, Kubalík, Chiarot, Maatta, Husso? Red Wings budou vysoko.

U zbylých dvou týmů divize, Buffala a Montrealu, se čeká spíše postupný růst.

A co Metropolitní divize? Ani zde nejsilnější celky nijak neoslabily.

Washington si stále věří, taky proto přivedl do brány jedničku Kuempera a do útoku slibného Dylana Stromea, kterého se bude snažit probrat. U jejich rivalů z Pittsburghu platí v podstatě to samé, co u Bostonu. Nebude to asi nic extra, ale Penguins se nikdy nevyplatí odepisovat.

Někde u dna budou pravděpodobně Islanders s Philadelphií, avšak zbytek týmů se bude rozhodně prát o postupové příčky.

Rangers mají vždy ty nejvyšší ambice. Tým vyztužili Trocheckem, do brány si přivedli Jaroslava Haláka. Jejich tým také nepotřeboval mnoho úprav.

