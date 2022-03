Silní jednotlivci, silný tým. Půl mančaftu Panterů prožívá životní sezónu

Když odtud Jaromír Jágr odcházel, zformovalo se zde jádro, na kterém měla stát budoucnost. Ideálně pohárová. Jenomže kolik takových odvážných vizí už jinde v NHL měli? Florida ale zatím skutečně naplňuje potenciál. Už loni patřila k elitě, letos k naprosté špičce.

Po necelých třech čtvrtinách sezóny trůní na špici Východní konference, bodově na úrovní Colorada, které vede na západě. Momentálně má Lavina o čtyři body víc, odehrála však navíc jeden zápas.

Doma je Florida s 25 triumfy bezkonkurenční, 237 branek v 57 utkáních dává famózní průměr 4,16, lepší než Colorado (3,96), které letos rovněž solidně naděluje. Zbytek NHL zaostává za oběma týmy v ofenzivě doslova o parník.

Kvalitní jedinci tvoří silný tým, silný tým dotváří kvalitní jedince.

Fantastickou sezónu prožívá Jonathan Huberdeau, který je stále ve hře o vítězství v celkové produktivitě. Tvořivě založený útočník je s 60 asistencemi suverénně nejlepším nahrávačem ligy, druzí Johnny Gaudreau a Connor McDavid zaostávají o devět asistencí. Huberdeau finišuje za překováním svého kariérního maxima v bodech (92) i nahrávkách (62).

Saša Barkov bohužel letos 13 zápasů vynechal, takže svá absolutní sezónní čísla asi nepřekoná, ta relativní ale pravděpodobně ano. Barkov má 57 bodů ve 44 duelech a drží nejlepší průměry v kariéře jak v bodech (1.30), tak v gólech (0,59).

Skvělou sezónu hraje Sam Reinhart (19+35). Zřejmě překoná své bodové (65) i gólové (25) maximum. Aaron Ekblad letos s určitostí pošle přihlášku o Norris Trophy pro nejlepšího beka. S 50 body (15+35) překonal už po 56 zápasech svůj osobák (50). Do rekordních 16 gólů mu schází jediný zásah.

„Jsme požehnáni, že máme tolik skvělých hráčů. Je to skutečný luxus,“ liboval si jejich dirigent, stále jen dočasný kouč Andrew Brunette, po úterní výhře nad Pittsburghem.

Seznam excelentně hrajících borců je zdánlivě nekonečný.

Na Floridě neskutečně ožil Anthony Duclair. Poté co za sedm let procestoval New York, Arizonu, Chicago, Ottawu, přičemž tápal mezi 23-44 body za rok, má letos po 49 duelech už 44 bodů. Aktuálně vyrovnal své osobní rekordy v bodech (44) i gólech (23). Oboje může razantně posunout.

Životní sezóny hrají také Carter Verhaeghe, Sam Bennett MacKenzie Weegar, Mason Marchment, jenž nasbíral na začátku února 6 bodů za jediný večer. Totéž platí pro Brandona Montoura a Gustava Forslinga. Hned deset hráčů Floridy má už 30 a víc bodů, devět má dvouciferný brankový zápis.

Zbývá jediné. Vydržet a přenést si fantastickou formu do play off.

