Šilovs nečekaným hrdinou. Vychytal nulu a Vancouver míří do druhého kola

Bronzový medailista z MS je nečekaným hrdinou Vancouveru. Arturs Šilovs chytil příležitost za pačesy a ukazuje své kvality také v nejlepší lize světa, v šestém duelu série prvního kola play off zamkl svou branku a vynuloval střelce Predators.

Arturs Šilovs před svým debutem ve vyřazovacích bojích odchytal v NHL pouze devět zápasů. Letos strávil většinu času na farmě a v nejslavnější lize světa dostal důvěru ve čtyřech zápasech a hned třikrát dovedl svůj tým k vítězství.

Po zdravotních patáliích Thatchera Demka a Caseyho DeSmitha dostal šanci právě třiadvacetiletý rodák z Rigy. V noci na sobotu předvedl v šestém zápase prvního kola 28 úspěšných zákroků a vynuloval střelce Nashvillu, kterým zároveň ukončil letošní sezónu.

„Prostě jsem přijal výzvu. Věděl jsem, že už jsem hrál velké zápasy, takže už jsem byl obeznámen s tím, co se může stát, jaké zápasy to budou. Je to pro mě skvělá příležitost hrát za velký klub a chopit se této příležitosti,“ přiznal bronzový medailista z loňského mistrovství světa.

Před rokem Šilovs táhl lotyšskou reprezentaci vstříc senzačnímu bronzu na mistrovství světa. Byl vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje, nejužitečnějším hráčem a dostal se i do All Star týmu. Právě díky světovému šampionátu získal zkušenost s velkými zápasy.

„Mám pocit, že ten tlak je hodně podobný. Zvlášť když to porovnám s mistrovsvím, které jsme hráli částečně doma. Dnes na nás byl kladen asi trochu větší tlak. Šlo o venkovní zápas a vy víte, že musíte sérii uzavřít, abyste nemuseli hrát sedmý zápas,“ sdělil Šilovs.

Gólmanská sestava se přitom Vancouveru zkraje play off sesypala jako domeček z karet. Thatcher Demko utrpěl blíže nespecifikované zranění v průběhu prvního zápasu vyřazovacích bojů. Casey DeSmith předvedl v dalších duelech slušnou formu, ale v rozletu jej zbrzdilo zranění v dolní části těla. Od čtvrtého zápasu kraluje v brankovišti třiadvacetiletý benjamínek.

Nezavládla v kabině Canucks panika? „Ne. Jsme si opravdu jistí naším týmem. Jsme si opravdu jisti všemi našimi brankáři. Máme v týmu spoustu kvalitních hráčů, kteří jsou schopni nastoupit a využít této chvíle a hrát skvělý hokej,“ popsal Ian Cole.

Následně se zkušený pětatřicetiletý obránce vyjádřil k výkonům Šilovse: „Někteří kluci pod takovým tlakem vzkvétají. A on je rozhodně jedním z těch, kteří tento tlak vítají a jsou rádi středem pozornosti. Který se nebojí úspěchu. Existuje fenomén, kdy se kluci trochu bojí úspěchu, být tím, kdo se dostane do záře reflektorů a dokáže v tu chvíli vystoupit. S tím je spojena úzkost. A můžete si vybrat, jestli vás tato úzkost bude oslabovat, nebo jestli pozvedne vaši hru a připravenost. Jeho ten tlak rozhodně pozvedl.“

Ve druhém kole bojů o Stanley Cup změří Vancouver síly s Edmontonem. Dokáže Arturs Šilovs vychytat i partu kolem Connora McDavida? Kanadský útočník je prozatím králem bodování play off, v pěti duelech posbíral 12 bodů.

