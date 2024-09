Šilovs se neúčastnil olympijské kvalifikace kvůli zranění. Kemp Canucks stihne

Arturs Šilovs se měl s lotyšským národním týmem účastnit bojů o kvalifikaci na olympijské hry 2026. Nakonec však brankoviště loňských medailistů z mistrovství světa neposílil. Na kemp svého týmu v NHL by měl být připraven.

Generální manažer lotyšské mužské hokejové reprezentace Rūdolfs Kalvītis si nemyslí, že by se fanoušci Vancouveru Canucks měli obávat o svého brankáře Arturse Šilovse. Kalvitis uvedl, že stažení Šilovse z kvalifikačního turnaje bylo spíše preventivní.

„Bylo zjištěno, že není stoprocentně zdravý kvůli malému zánětu v koleni. Měli jsme obavy a nechceme na něj tlačit, do kempu Canucks by měl být v pořádku,“ popsal Kalvitis. Generální manažer lotyšské reprezentace zároveň přiznal, že si Šilovs zároveň potřebuje taky odpočinout.

Třiadvacetiletý gólman se do organizace Vancouveru dostal díky draftu v roce 2019, v hlavním týmu však příliš šancí ještě nedostal, odchytal devět duelů. V kanadském celku však lotyšskému gólmanovi věří, v létě jej podepsali na další dva roky.

Lotyšsko pořádalo část olympijské kvalifikace, v rámci níž se střetli s Ukrajinou, Francií a Slovinskem. Domácí tým nakonec turnaj opanoval a kvalifikoval se na hry do Itálie.

Pro Canucks je důležité, aby se Šilovs brzy vrátil do plného zápřahu. Jednička Vancouveru Thatcher Demko se totiž sám zotavuje z vlastního zranění kolene, dá se však očekávat, že americký gólman bude připraven na úvodní duel nové sezóny.

V 1. kole play off byl Šilovs povolán z Abbotsfordu poté, co se Demko zranil. Třiadvacetiletý hráč byl během dvou duelů dvojkou a v brankovišti úřadoval Casey DeSmith, ale ten se také zranil. Šilovs šel do akce a dovedl Canucks k prvnímu vítězství v sérii play off od roku 2020 a ve 2. kole proti Edmontonu Oilers si vysloužil pozici startéra. Šilovs zakončil play off s bilancí 5-5, průměrem 2,91 gólu na zápas a úspěšností zákroků 89,9 %.

Vancouver by měl do sezóny vstoupit s gólmanskou dvojicí Demko, Šilovs. Insideři ze zámoří však informují, že generální manažer začal pokukovat po trhu s volnými hráči, kde jsou stále například ještě Martin Jones, Kevin Lankinen či Antti Raanta.

