Šimek se blíží k návratu. Zranění mám plné zuby, kroutí hlavou

Zatímco někdo je během kariéry zranění jen párkrát, někdo má smůlu každých pár měsíců. Bohužel pro českého obránce Radima Šimka platí druhá možnost. Naposledy se hráč San Jose Sharks zranil ještě v přípravě. Už se ale blíží k návratu, což ho žene dopředu

Když se Šimek na konci září při prohře Sharks s Anaheimem zranil, hlavou mu muselo běžet něco ve smyslu „už zase?“.

"Každý rok se něco děje," řekl Šimek ve středu, kdy po zranění poprvé naplno trénoval. "Celé léto jsem v Česku makal, a když jsem pak přijel sem, byl jsem ve formě a připravený hrát. A pak se to stane v první třetině přípravného zápasu,“ kroutil hlavou.

Ze svých pěti sezon v NHL se jednatřicetiletý hráč vyhnul vynechání více než 20 zápasů pouze jednou v kariéře, a to, když odehrál 40 utkání během 56 zápasů zkrácené sezóny 2020/21. Ale pak? Prodělal otřes mozku, několikanásobné zranění kolena, COVID a další.

Když se Šimek zvedl po zablokování střely Nikity Nestěrenka, pocítil známý pocit frustrace. "Hned po ní jsem se cítil špatně," řekl. "Byla to normální zblokovaná střela. Každý rok jich blokuji padesát, ale trefilo mě to do nejhoršího možného místa místa."

Pocit frustrace se změnil v úlevu, když zjistil, že půjde o krátkodobé zranění. Po vynechání prvních tří zápasů sezony se Šimek po prvním plném tréninku po delší době cítil dobře. "Uvidíme zítra," dodal zkušený obránce s tím, že nechci nic uspěchat. "Doufám, že se to bude stále zlepšovat a brzy budu moci hrát."

Šimek zatím nemá stanoven termín návratu a San Jose s počtem obránců, které mají k dispozici, nemusí nutně spěchat s jeho návratem.

Šimek ale chce hrát. Už jen proto, že hokej miluje, nicméně také vzhledem k tomu, že se jedná o poslední rok jeho smlouvy. Zatím se však chce soustředit jen na to, co může ovlivnit.

"Každý rok jsem ve stejné pozici," dodal Šimek o svém místě na soupisce. "Je to poslední rok mé smlouvy, takže chci odvést co nejlepší výkon. Uvidíme, co se stane, ale snažím se každý den dělat to nejlepší, co umím, víc toho dělat nemůžu. Kdybych hrál a hrál dobře, prodloužení kontraktu přijde,“ věří.

