Šimek se ozval po ošklivém zákroku: Bylo to zákeřné

Týden bez hokeje musel protrpět Radim Šimek. Obránce San Jose totiž vyřadil ze hry na několik dnů ošklivým zákrokem minnesotský Mason Shaw. Ten však žádné následky nenesl, což nepochopil nejen zkušený Marc-Edouard Vlasic, ale ani Šimek samotný.

Co se stalo? Šimek naskočil do svého prvního střídání v zápase mezi Sharks a Wild, nicméně víc jich už nestihnul. Hned po čtyřiadvaceti vteřinách ho nevybíravým zákrokem poslal k zemi zmiňovaný Mason Shaw.

Výsledek zákeřného hitu byl jasný. Konec v zápasu, zapsání na listinu zraněných, delší doba bez hokeje a otřes mozku. Naopak Shaw zůstal bez trestu. Nejen, že nedostal trest přímo ve hře, ale i disciplinární komise na zákroku neviděla nic špatného.

Cheap-looking high hit by Mason Shaw on Radim Simek, Simek left the game, will not return pic.twitter.com/rd9RYGR65N — Sheng Peng (@Sheng_Peng) November 14, 2022

„Liga si očividně myslí, že to bylo v pořádku. Já rozhodnutí nedělám. Ale asi to bylo čisté. Dostanete zákeřně do hlavy mimo hru a je to čisté,“ řekl k zákroku například Marc-Edouard Vlasic, Šimkův kolega z defenzivy a borec, jenž v NHL odehrál přes jedenáct set zápasů.

Hity a zákroky jsou něčím, co se NHL obecně nelíbí. Většinou jde o nešťastné zákroky, nebo naopak o ty zákeřné. Těžko z něčeho Shawa obviňovat, mohlo jít o nešťastnou náhodu.

Ostatně, stejný názor má i Luke Kunin, současný hráč Sharks, který si ale v minulosti zahrál právě se Shawem, pro něhož měl pochopení.

„Těžko na někoho jedete s tím, že mu trefíte hlavu. Je to rychlá hra, na takové věci se nezaměřujete,“ pokrčil rameny.

Nic takového ale nechtěl slyšet právě Šimek. „Mohl mě trefit do těla. O to se ale ani nepokusil. Šel rovnou na hlavu. Byl to ošklivý a zákeřný zákrok,“ nedržel se zpátky.

Šimek už v pondělí trénoval, avšak do zápasu se ještě nezapojil. Poslední utkání sehrál právě proti Minnesotě, tudíž před více než týdnem. Dle dostupných informací by se do hry mohl vrátit ve středu, kdy se San Jose postaví Seattlu.

