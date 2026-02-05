Skandál kanadské hvězdičky! McKenna se porval a hrozí mu vězení

5. února 18:43Martin Voltr
Zámořskou hokejovou scénou hýbe od středečního večera skandál hlavního favorita nadcházejícího draftu NHL. Kanadský útočník Gavin McKenna se měl zapojit do potyčky a byl obviněn z těžkého ublížení na zdraví.
McKenna se minulou sobotu představil se svým týmem Penn State University v utkání pod širým nebem proti Michigan State University. Zápas hraný na Beaver Stadium, stánku univerzitních fotbalistů, sledovalo 74 575 diváků a osmnáctiletý Kanaďan v něm zaznamenal gól a dvě asistence.
Večer po zápase se však zapletl do incidentu v jedné z nedalekých ulic. Podle policejního dokumentu měl udeřit 21letého muže do obličeje a způsobit mu zranění, které si vyžádalo operaci.
Gavin McKenna byl obviněn z těžkého ublížení na zdraví prvního stupně, za což podle pensylvánských zákonů hrozí až 20 let vězení, a dále z přečinů napadení, obtěžování a výtržnictví.
Mladík byl propuštěn na kauci 20 tisíc dolarů (asi 412 tisíc korun). Předběžné slyšení před soudem ho čeká 11. února.
K případu se krátce vyjádřila i jeho škola. „Jsme si vědomi vznesených obvinění, nicméně vzhledem k probíhajícímu vyšetřování se k této záležitosti nebudeme dále vyjařovat,“ uvedla Penn State University.
McKenna byl dlouhou dobu považován za jednoznačného favorita draftu NHL 2026. Po přestupu z kanadské juniorky do NCAA nicméně nezáří tak, jak se očekávalo. V dosavadních 24 utkáních zaznamenal 32 bodů (11+21) a draftové predikce otevřely možnost, že ho předstihne švédský talent Ivar Stenberg.
O případu jako první informoval studentský zpravodajský portál pensylvánské univerzity Onward State.
