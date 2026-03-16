Skandál v Buffalu. Dvířka trestné lavice zranila hráče, kouč žádá okamžitý vyhazov personálu

8. dubna 13:00David Zlomek
Zatímco se Tampa Bay a Buffalo přetahují o čelo Atlantické divize, pondělní vzájemný duel zanechal v kabině Blesků mnohem horší pachuť než jen ztrátu dvou bodů. Šílený incident ze třetí třetiny, kdy útočník Pontus Holmberg po nárazu do pootevřených dvířek trestné lavice utrpěl vážné zranění ruky, vyvolal v NHL vlnu zděšení a hněvu. Vedení soutěže už oficiálně potvrdilo, že okolnosti celého momentu prošetřuje, protože selhání obsluhy trestné lavice mohlo mít fatální následky. Pro Tampu, která už tak bojuje s rozsáhlou marodkou klíčových opor, jde o další tvrdý zásah do sestavy, který trenér Jon Cooper odmítá přejít bez odezvy.
Celá situace vypadala na první pohled jako běžný souboj, když Holmberga ve středním pásmu čistě trefil domácí Peyton Krebs. Švédský útočník však ztratil rovnováhu a nekontrolovaně letěl směrem k mantinelu v místě, kde se právě obsluha chystala vypustit z trestné lavice domácího Zacha Bensona. Dvířka nebyla řádně zajištěna, pod nárazem se prudce otevřela a Holmberg do nich narazil ramenem a levou rukou. „Vůbec nevím, kdo tam na té trestné lavici pracuje, ale po tomhle si nejsem jistý, jestli by si ti lidé měli udržet práci. Nechat ta dvířka otevřená, to je prostě nepřípustné,“ soptil po zápase Cooper. Holmberg je podle trenéra ve stavu, který nevěstí nic dobrého.
Hněv v kabině Lightning byl hmatatelný a Cooper nezůstal ve své kritice osamocen. Útočník Brandon Hagel, který sám aktuálně laboruje se zraněním, jen prosvištěl kolem novinářů a utrousil jasný vzkaz: „Měli by dostat padáka.“ Cooper zdůraznil, že nešlo jen o nešťastnou náhodu, ale o ohrožení zdraví všech aktérů na ledě. „Tohle mohlo zranit kohokoli z obou týmů. Jsou to extrémně nebezpečné situace a jsem z toho nesmírně frustrovaný,“ vysvětlil trenér.
Jon Cooper is calling for a penalty box attendant to lose his job after Pontus Holmberg was injured tonight when he fell into an open door ????????— Gino Hard (@GinoHard_) April 7, 2026
Kromě nešťastného zranění si Cooper neodpustil ani ostrou kritiku na adresu rozhodčích. V zápase, kde se oba týmy přetahovaly o prvenství v divizi (nyní mají oba celky 102 bodů), podle něj sudí naprosto zničili tempo hry nesmyslným vylučováním. „Bylo tam tolik trestů, které vůbec nebyly fauly. Nevím, co se to děje. To jako pokaždé, když se někoho dotknete, jdete sedět? Nechte ty týmy sakra hrát,“ nebral si servítky zkušený lodivod.
Podle něj právě přísný metr rozhodčích otrávil fanoušky v hale, kteří čekali intenzivní bitvu podobnou té z minulého měsíce. „Lidi přišli na hokej, ale tohle ze zápasu úplně vysálo veškerou zábavu,“ uzavřel Cooper své hodnocení večera, který pro Tampu skončil jako absolutní noční můra.