Skandál ve farmářské AHL. Dvojice talentovaných hráčů dostala obrovský trest

21. února 13:30David Zlomek
Dva mladí hokejisté působící v nižší zámořské soutěži AHL si pořádně dlouho nezahrají. Vedení ligy oficiálně oznámilo, že brankář Stanislav Běrežnoj z týmu Rockford IceHogs a útočník David Goyette z celku Coachella Valley Firebirds vyfasovali nekompromisní trest v podobě zákazu startu na 20 zápasů.
Důvodem je porušení pravidel programu proti užívání látek zvyšujících výkonnost. Vzhledem k délce trestu se jedná o jejich první podobný prohřešek, protože tento řád v podstatě kopíruje pravidla samotné NHL. Během této nucené pauzy navíc hráči nemohou být povoláni do hlavních týmů.
Dvaadvacetiletý ruský gólman Běrežnoj, kterého si v draftu nikdo nevybral, podepsal loni v létě s Chicagem Blackhawks dvouletou nováčkovskou smlouvu a kroutí svou premiérovou sezonu v Severní Americe. V dresu Rockfordu plnil převážně roli náhradníka, do branky se postavil v patnácti duelech s průměrem 3,18 obdržené branky na zápas. V lednu dokonce zažil bleskovou pozvánku do prvního týmu Chicaga, když byla mimo hru hlavní brankářská dvojice, i když do samotného utkání nakonec nezasáhl.
K situaci svého brankáře se v úterý vyjádřil generální manažer Blackhawks Kyle Davidson, který se za něj postavil. „Minulý týden nás informovali, že měl Stanislav pozitivní test na zakázanou látku,“ uvedl šéf klubu. „Stanislav neužil zakázanou látku vědomě, domníváme se, že jeho pozitivní test je výsledkem doplňku stravy, který v té době užíval. K celé situaci se postavil čelem a organizace ho chválí za vyspělost a zodpovědnost, kterou projevil. Vedení Blackhawks ho plně podporuje a ví, že tuto zkušenost využije k osobnímu růstu ve svém dalším hokejovém rozvoji.“
Druhým potrestaným je jednadvacetiletý kanadský forvard Goyette, po kterém v roce 2022 sáhli zástupci Seattlu Kraken ve druhém kole draftu. Ačkoliv v juniorské OHL naprosto dominoval a dokonce vyhrál trofej pro nejproduktivnějšího hráče soutěže, přechod mezi profesionály mu zatím dělá problémy. Ve své druhé sezoně na nováčkovské smlouvě nasbíral letos ve čtyřiceti sedmi zápasech za Firebirds jen deset bodů za tři góly a sedm asistencí. Startu v NHL se zatím nedočkal.
Oba hříšníci se budou moci na led vrátit těsně před startem vyřazovacích bojů.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.