Škatulata v Montrealu: Frolík zamířil na farmu, Tatar zůstal na tribuně

Montreal je letos velmi zajímavým týmem. Bojuje o čelo Severní divize a po letech dává svým fanouškům důvody k tomu, aby měli naději na větší úspěch. V posledních dnech je kolem Canadiens ale velký šum také díky všemožným hráčským událostem. Co všechno se stalo?

Snad nejzajímavější věcí, která je hodna zmínění, je posazení Tomáše Tatara na tribunu. Třicetiletý útočník sledoval v civilu sobotní utkání proti Torontu, které Montreal dovedl do vítězného konce.

Tatar byl v minulé sezoně nejproduktivnějším hráčem Montrealu a v letošním ročníku nepředváděl vůbec zlé výkony. I proto vzbudilo toto rozhodnutí velký ohlas. Důvodem však měla být nižší produktivita, nepozornost v obraně či ztráty puků.

Situaci ale rychle uklidnil generální manažer Canadiens Marc Bergevin: „Tomáš je kvalitní hráč a odehrál za nás dobré zápasy, ale potřebujeme od něj víc. On sám to ví. Doufejme, že ho to odrazí k lepším výkonům.“

O něco hůř jsou na tom další útočníci Paul Byron a Michael Frolík. Prvně jmenovaný byl v neděli umístěn na listinu nechráněných hráčů, ze které si ho žádný tým nestáhl. Byl tak přemístěn mezi cestující náhradníky.

„Vím, že nehraji na takové úrovni, na jaké bych mohl,“ kál se Byron. „Trenér se rozhodl tak, aby to prospělo týmu. Mrzí mě to. Musím do toho šlápnout a hrát lépe.“

Frolík si dokonce letos ani nezahrál. Celou dobu je mezi cestujícími náhradníky. Canadiens se tak rozhodli poslat jej na farmu, aby nasbíral nějaké minuty a herní praxi. Uvidíme, co čeká Frolíka v příštích dnech.

Pár zápasů by si letos mohl zahrát někdo mnohem mladší. Dle slov Bergevina bude mít po skončení univerzitní sezony šanci prosadit se Cole Caufield. „Ještě je brzo na předpovědi, ale počítám s tím, že po skončení sezony se stane profesionálem,“ poodhalil.

Caufield hraje svou druhou sezonu na Wisconsinské univerzitě. Letos opět dominuje, když si v 22 utkáních připsal 17 gólů a 16 asistencí.

Posledním zajímavým střípkem z Montrealu je situace kolem Victora Meteho.

Jenom pro připomenutí, jeho agent na konci ledna veřejně prohlásil, že by si přál výměnu svého klienta kamkoliv jinam.

Dvaadvacetiletý obránce letos v dresu Canadiens odehrál pouhé tři zápasy, a tak je nespokojenost pochopitelná. Očividně se ale žádná změna neplánuje. „Výměna Meteho není na pořadu dne. Ujasnil jsem to i jeho agentovi,“ řekl rázně Bergevin.

