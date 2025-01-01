Skinner se u Žraloků těší na Celebriniho i parťáka z dětství: Ještě mám co nabídnout

27. srpna 17:00Eliška Faltýnková
Angažmá v Edmontonu mu nevyšlo. V základní části odehrál 72 zápasů a vstřelil pouze 13 gólů, což je výrazně méně než jeho kariérní průměr 25 branek za sezonu. Také průměrný čas na ledě 13 minut nebyl zrovna přísun, na který byl třiatřicetiletý útočník zvyklý. Není se proto čemu divit, že další sezonu bude Jeff Skinner začínat na nové adrese. V červenci podepsal se San Jose roční smlouvu na tři miliony dolarů.
„Myslím, že mám ještě hodně co nabídnout,“ uvedl v rozhovoru pro NHL Network. „Těším se, až začnu novou výzvu. Cítím, že s tím přichází i nějaká extra energie a elán. Opravdu mám pocit, že toho ve mně ještě hodně je. Až už se takto cítit nebudu, pravděpodobně hrát nebudu, takže se teď opravdu nemůžu dočkat, až se do toho pustím.“
Proč se rozhodl zvolit zrovna Sharks? Pevně věří, že si po nepovedené sezoně spraví chuť a chce z nove šance vytěžit maximum. Právě to ho přimělo smlouvu podepsat. „Jako hráč hledáte někoho, kdo má o vás zájem nebo vám je ochoten dát příležitost,“ vysvětloval Skinner. „Chci co nejvíc přispět k tomu, aby tým udělal další krok.“
Tím dalším krokem by měl být postup do play-off, kam se San Jose nedostali od roku 2019, kdy postoupili až do finále Západní konference. Pokud teď v týmu najdou tu správnou chemii a balanc, mohlo by to letos konečně vyjít. Minimálně výhledy do budoucna jsou optimistické.
„Vím, že tam je spousta mladých talentovaných hráčů, a těším se, až ty kluky poznám,“ kvitoval kanadský útočník. Žraloci mají ve svých řadách skutečně bohatou zásobu mladých talentů. Tím nejzářivějším diamantem je samozřejmě jednička loňského draftu Macklin Celebrini. Skinner nezapomněl svého potenciálního spoluhráče v lajně pochválit: „Nemyslím si, že jsem byl tak talentovaný nebo tak připravený vstoupit do ligy, jako byl on.“
Vedle Celebriniho může být zkušený útočník mentorem například také pro Willa Smitha, Williama Eklunda, Shakira Mukhamadullina nebo Tye Dellandrea. Mluvil o tom, co konkrétně může mladým spoluhráčům přinést. „Cokoliv, co můžu předat mladým klukům ohledně situací, kterými sami prochází a které jsem já osobně zažil, nebo které jsem viděl, že někdo prožil, myslím, že takové věci pomáhají,“ poznamenal Skinner. „Třeba říct, co jsem zkoušel a nevyšlo to, může pomoct někomu, kdo tu zkušenost ještě nemá.“
V San Jose potká také svého spoluhráče z dětství. Po více než dvaceti letech obleče stejný dres jako Tyler Toffoli. V deseti letech spolu hráli za Toronto Junior Canadiens. Ačkoliv vzpomínky na společně strávená léta mají trochu mlhavé, oba se na opětovné setkání těší. A vzájemně si složili komplimenty.
„Jeff je střelec, což je přesně to, co potřebujeme. Vždycky mě ohromovalo, jak různými způsoby skóruje a jak se dokáže uvolnit,“ vyjádřil Toffoli svůj obdiv hráči, který během produktivní kariéry nasázel 373 gólů.
Slovy chvály nešetřil ani Skinner: „Tylerův hokejový instinkt je neuvěřitelný. Samozřejmě má skvělé individuální dovednosti, jako je střela, přehled a cit u branky, ale myslím, že jeho hokejový instinkt je rozhodně o krok napřed oproti většině hráčů a pravděpodobně mu pomohl k dlouhodobému úspěchu.“
Jeff Skinner a Tyler Toffoli kromě oboustranného respektu sdílí ještě jednu věc: oba chtějí San Jose pomoci vrátit se do play-off a bojovat o trofej s více než stoletou tradicí, o níž sní každý tým a hráč v NHL.
