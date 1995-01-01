Škrcení opasků ve Vancouveru! Majitelé chce drasticky přiškrtit rozpočet

20. července 9:00David Zlomek
Když se tým ocitne ve fázi přestavby, málokdy má vedení chuť utrácet až po samotný okraj platového stropu. Mizivá naděje na příjmy z play-off a poloprázdné tribuny na hokej, který zrovna neláká masy, logicky nutí majitele šlapat na brzdu. Přesně v téhle realitě teď žijí Vancouver Canucks. Poté, co vedení složilo nový trenérský štáb za peníze hluboko pod tržní hodnotou, se teď zaměřilo na hráčskou kabinu. Cíl je jasný: brutálně ořezat výdaje.
Podle novináře Patricka Johnstona z deníku Postmedia dalo vlastnické vedení jasný úkol: účet za hráčské platy musí jít oproti loňsku dolů o astronomických 20 milionů dolarů.
Nutno dodat, že Canucks už mají víc než polovinu práce za sebou. Díky poklesu reálné mzdy u stávajících kontraktů (například u Jakea DeBruska nebo Filipa Hronka) a odchodu několika hráčů se klubové účetnictví odlehčilo zhruba o 12 milionů. To je solidní start, ale najít těch zbývajících 8 milionů už bude pořádný oříšek.
Při pohledu na současnou soupisku mají takhle vysoký plat pro nadcházející ročník už jen dva hráči. Prvním z nich je elitní centr Elias Pettersson, o jehož trejdu se už nějakou dobu živě spekuluje. Nový generální manažer Ryan Johnson sice naznačil, že hvězdu týmu nevymění jen proto, aby se zbavil jejího platu, ale dá se očekávat, že v případné výměně by Canucks přijali zpět mnohem levnější protihodnotu, než jakou by odeslali.
Druhým do party je křídelník Brock Boeser. Zbavit se ho ale bude husarský kousek. Nejenže ho chrání plná klauzule o nevyměnitelnosti, ale jeho smlouva s cap hitem 7,25 milionu dolarů platí až do sezony 2031/32. Na to, že za deset let v NHL překonal šedesátibodovou hranici jen jedinkrát a ustálil se spíš v roli hráče na 20 gólů a 50 bodů za rok, to není pro případné zájemce zrovna terno.
Své si v přestupových spekulacích nejspíš užije i Jake DeBrusk. S pěti lety do konce smlouvy (5,5 mil. ročně) a čerstvou vizitkou mizerných čtyř gólů při hře pět na pět z minulé sezony bude jeho odklizení z platové listiny podobně pekelný úkol.
Vancouver naštěstí nemusí všechny úspory najít přes noc. Očekává se, že se rozloučí s veterány, kterým končí smlouvy. Jména jako Brendan Gallagher, Drew O’Connor, Filip Chytil a nedávné podpisy Paul Cotter či Luke Schenn půjdou s největší pravděpodobností v průběhu ročníku o dům dál.